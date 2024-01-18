أمازون تعلن خفضًا جديدًا للوظائف بهدف الحد من التكاليف

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أعلنت شركة“أمازون” الخميس، عزمها تسريح بعض الموظفين في وحدة“باي ويز برايم Buy with Prime” أو“الشراء باستخدام عضوية برايم”، حيث تواصل البحث عن طرق لخفض التكاليف.
وستؤثر تخفيضات الوظائف الجديدة على أقل من 5% من العاملين في الوحدة، والتي تتيح للمتاجر عبر الإنترنت تقديم مزايا الشحن المتاحة لمشتركي“برايم”.
ووسعت“أمازون” البرنامج منذ إطلاقه في أبريل 2022، بالتعاون مع“سيلز فورس- Salesforce” و”شوبيفاي- Shopify”، ولم تذكر الشركة في إعلانها الأخير عدد الموظفين الموجودين في الوحدة.
وقال متحدث باسم“أمازون” في بيان:“نراجع بانتظام هيكل فرقنا ونقوم بإجراء التعديلات بناءً على احتياجات العمل، وبعد مراجعة حديثة، اتخذنا القرار الصعب بإلغاء عدد صغير من الأدوار في فريق الشراء باستخدام برايم”.
ومع ذلك، أضاف المتحدث أن وحدة“الشراء باستخدام برايم” يظل أولوية قصوى لشركة“أمازون”، وأنها تخطط لمواصلة استثمار“موارد كبيرة” في البرنامج.
المصدر:
MENAFN18012024000202011048ID1107741051
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