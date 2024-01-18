أمازون تعلن خفضًا جديدًا للوظائف بهدف الحد من التكاليف

MENAFN - Al-Borsa News) موضوعاتارتفاع سهم بوينج بأكثر من 4% بعد تلقيها طلبية لتوريد 150 طائرة مجلس الشيوخ الأمريكي يوافق على مشروع قانون لتمويل الحكومة حتى مارس عضو بالفيدرالي يتوقع بدء خفض أسعار الفائدة في الربع الثالث

أعلنت شركة“أمازون” الخميس، عزمها تسريح بعض الموظفين في وحدة“باي ويز برايم Buy with Prime” أو“الشراء باستخدام عضوية برايم”، حيث تواصل البحث عن طرق لخفض التكاليف.

وستؤثر تخفيضات الوظائف الجديدة على أقل من 5% من العاملين في الوحدة، والتي تتيح للمتاجر عبر الإنترنت تقديم مزايا الشحن المتاحة لمشتركي“برايم”.

ووسعت“أمازون” البرنامج منذ إطلاقه في أبريل 2022، بالتعاون مع“سيلز فورس- Salesforce” و”شوبيفاي- Shopify”، ولم تذكر الشركة في إعلانها الأخير عدد الموظفين الموجودين في الوحدة.

وقال متحدث باسم“أمازون” في بيان:“نراجع بانتظام هيكل فرقنا ونقوم بإجراء التعديلات بناءً على احتياجات العمل، وبعد مراجعة حديثة، اتخذنا القرار الصعب بإلغاء عدد صغير من الأدوار في فريق الشراء باستخدام برايم”.

ومع ذلك، أضاف المتحدث أن وحدة“الشراء باستخدام برايم” يظل أولوية قصوى لشركة“أمازون”، وأنها تخطط لمواصلة استثمار“موارد كبيرة” في البرنامج.

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