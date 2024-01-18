عضو بالفيدرالي يتوقع بدء خفض أسعار الفائدة في الربع الثالث

(MENAFN
- Al-Borsa News) موضوعات متعلقة
ارتفاع سهم بوينج بأكثر من 4% بعد تلقيها طلبية لتوريد 150 طائرة مجلس الشيوخ الأمريكي يوافق على مشروع قانون لتمويل الحكومة حتى مارس أمازون تعلن خفضًا جديدًا للوظائف بهدف الحد من التكاليف
يتوقع رئيس الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا، أن يبدأ صناع السياسة في خفض أسعار الفائدة خلال الربع الثالث من هذا العام، قائلاً إن التضخم في طريقه للعودة إلى مستهدف البنك المركزي في الولايات المتحدة.
وأضاف“رافائيل بوستيك” الخميس، خلال تصريحات معدة للإلقاء أمام قادة الأعمال:“لأنني أعتمد على البيانات، فقد أدرجت التقدم غير المتوقع بشأن التضخم والنشاط الاقتصادي في توقعاتي، وبالتالي تغير الوقت المتوقع للبدء في خفض سعر الفائدة إلى الربع الثالث بدلًا من الرابع”.
وأوضح“بوستيك” أنه سيكون منفتحًا على التحرك عاجلاً إذا انخفض التضخم“بشكل أسرع بكثير” مما يتوقع، مؤكدًا أن النتيجة الأسوأ، هي أن يخفض صناع السياسات أسعار الفائدة ويضطرون إلى رفعها مرة أخرى في وقت لاحق إذا ارتفع التضخم، بحسب“سي إن بي سي”.
وحث عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة -أصبح له حق التصويت هذا العام- صناع السياسات، على المضي بحذر نحو تخفيضات أسعار الفائدة نظرًا للتأثير الاقتصادي المحتمل للأحداث غير المتوقعة، والتي تتباين من الانتخابات في الداخل، إلى الصراعات في جميع أنحاء العالم.
المصدر:
MENAFN18012024000202011048ID1107741050
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.