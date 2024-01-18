عضو بالفيدرالي يتوقع بدء خفض أسعار الفائدة في الربع الثالث

MENAFN - Al-Borsa News) موضوعاتارتفاع سهم بوينج بأكثر من 4% بعد تلقيها طلبية لتوريد 150 طائرة مجلس الشيوخ الأمريكي يوافق على مشروع قانون لتمويل الحكومة حتى مارس أمازون تعلن خفضًا جديدًا للوظائف بهدف الحد من التكاليف

يتوقع رئيس الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا، أن يبدأ صناع السياسة في خفض أسعار الفائدة خلال الربع الثالث من هذا العام، قائلاً إن التضخم في طريقه للعودة إلى مستهدف البنك المركزي في الولايات المتحدة.

وأضاف“رافائيل بوستيك” الخميس، خلال تصريحات معدة للإلقاء أمام قادة الأعمال:“لأنني أعتمد على البيانات، فقد أدرجت التقدم غير المتوقع بشأن التضخم والنشاط الاقتصادي في توقعاتي، وبالتالي تغير الوقت المتوقع للبدء في خفض سعر الفائدة إلى الربع الثالث بدلًا من الرابع”.

وأوضح“بوستيك” أنه سيكون منفتحًا على التحرك عاجلاً إذا انخفض التضخم“بشكل أسرع بكثير” مما يتوقع، مؤكدًا أن النتيجة الأسوأ، هي أن يخفض صناع السياسات أسعار الفائدة ويضطرون إلى رفعها مرة أخرى في وقت لاحق إذا ارتفع التضخم، بحسب“سي إن بي سي”.

وحث عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة -أصبح له حق التصويت هذا العام- صناع السياسات، على المضي بحذر نحو تخفيضات أسعار الفائدة نظرًا للتأثير الاقتصادي المحتمل للأحداث غير المتوقعة، والتي تتباين من الانتخابات في الداخل، إلى الصراعات في جميع أنحاء العالم.

المصدر: