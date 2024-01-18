مجلس الشيوخ الأمريكي يوافق على مشروع قانون لتمويل الحكومة حتى مارس

MENAFN - Al-Borsa News) موضوعاتارتفاع سهم بوينج بأكثر من 4% بعد تلقيها طلبية لتوريد 150 طائرة عضو بالفيدرالي يتوقع بدء خفض أسعار الفائدة في الربع الثالث أمازون تعلن خفضًا جديدًا للوظائف بهدف الحد من التكاليف

وافق مجلس الشيوخ الأمريكي الخميس، على مشروع قرار يسمح باستمرار تمويل الحكومة الفيدرالية حتى أوائل مارس، في محاولة لتجنب الإغلاق الجزئي الذي كان سيبدأ صباح السبت.

وقال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الديمقراطي“تشارلز شومر” في منشور عبر منصة“إكس” قبل التصويت:“سيوافق المجلس على تمديد التمويل الحكومي لتجنب الإغلاق غير الضروري”.

ومن المقرر الآن إحالة مشروع القانون إلى مجلس النواب لمناقشته والتصويت عليه على الفور، حيث يُتوقع أن يعارضه بعض الجمهوريين، ما قد يجبر رئيس المجلس الجمهوري“مايك جونسون” على الاعتماد على الديمقراطيين لتمريره.

وينص مشروع القانون على تمويل بعض الإدارات حتى الأول من مارس، في حين سيتم تمويل بقية الحكومة، بما في ذلك البنتاجون، حتى الثامن من مارس.

ويهدف هذا الإجراء إلى منح المشرعين الوقت لتمرير مشاريع قانون الإنفاق بقيمة 1.66 تريليون دولار والتي من شأنها تمويل الحكومة حتى الخريف.

المصدر: