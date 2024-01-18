مجلس الشيوخ الأمريكي يوافق على مشروع قانون لتمويل الحكومة حتى مارس

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وافق مجلس الشيوخ الأمريكي الخميس، على مشروع قرار يسمح باستمرار تمويل الحكومة الفيدرالية حتى أوائل مارس، في محاولة لتجنب الإغلاق الجزئي الذي كان سيبدأ صباح السبت.
وقال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الديمقراطي“تشارلز شومر” في منشور عبر منصة“إكس” قبل التصويت:“سيوافق المجلس على تمديد التمويل الحكومي لتجنب الإغلاق غير الضروري”.
ومن المقرر الآن إحالة مشروع القانون إلى مجلس النواب لمناقشته والتصويت عليه على الفور، حيث يُتوقع أن يعارضه بعض الجمهوريين، ما قد يجبر رئيس المجلس الجمهوري“مايك جونسون” على الاعتماد على الديمقراطيين لتمريره.
وينص مشروع القانون على تمويل بعض الإدارات حتى الأول من مارس، في حين سيتم تمويل بقية الحكومة، بما في ذلك البنتاجون، حتى الثامن من مارس.
ويهدف هذا الإجراء إلى منح المشرعين الوقت لتمرير مشاريع قانون الإنفاق بقيمة 1.66 تريليون دولار والتي من شأنها تمويل الحكومة حتى الخريف.
المصدر:
MENAFN18012024000202011048ID1107741049
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