ارتفاع سهم بوينج بأكثر من 4% بعد تلقيها طلبية لتوريد 150 طائرة

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ارتفع سهم شركة“بوينج” خلال تعاملات الخميس، ليقود إلى جانب سهم“آبل” المكاسب في مؤشر“داو جونز”، بعدما تلقت صانعة الطائرات الأمريكية طلبية ضخمة.
وزادت قيمة السهم بنسبة 4.65% إلى 212.49 دولار، بعدما تجاوز 213 دولارًا في وقت سابق من الجلسة.
وأعلنت شركة“أكاسا إير- Akasa Air” الهندية في وقت سابق اليوم، طلبها شراء 150 طائرة من“بوينج”، ليرتفع إجمالي طلبياتها من الشركة الأمريكية إلى 226 طائرة، علمًا بأنها تشغل 22 طائرة من إنتاج“بوينج”.
وتأتي هذه الطلبية الضخمة بعد أزمة انفجار باب طائرة إنتاج“بوينج” خلال رحلة لخطوط“ألاسكا إيرلاينز” الأمريكية في أوائل هذا العام، والتي تسببت في سلسلة من التحقيقات وضغوط على سهم الشركة.
المصدر:
MENAFN18012024000202011048ID1107741048
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