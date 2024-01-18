ارتفاع سهم بوينج بأكثر من 4% بعد تلقيها طلبية لتوريد 150 طائرة

MENAFN - Al-Borsa News) موضوعاتمجلس الشيوخ الأمريكي يوافق على مشروع قانون لتمويل الحكومة حتى مارس عضو بالفيدرالي يتوقع بدء خفض أسعار الفائدة في الربع الثالث أمازون تعلن خفضًا جديدًا للوظائف بهدف الحد من التكاليف

ارتفع سهم شركة“بوينج” خلال تعاملات الخميس، ليقود إلى جانب سهم“آبل” المكاسب في مؤشر“داو جونز”، بعدما تلقت صانعة الطائرات الأمريكية طلبية ضخمة.

وزادت قيمة السهم بنسبة 4.65% إلى 212.49 دولار، بعدما تجاوز 213 دولارًا في وقت سابق من الجلسة.

وأعلنت شركة“أكاسا إير- Akasa Air” الهندية في وقت سابق اليوم، طلبها شراء 150 طائرة من“بوينج”، ليرتفع إجمالي طلبياتها من الشركة الأمريكية إلى 226 طائرة، علمًا بأنها تشغل 22 طائرة من إنتاج“بوينج”.

وتأتي هذه الطلبية الضخمة بعد أزمة انفجار باب طائرة إنتاج“بوينج” خلال رحلة لخطوط“ألاسكا إيرلاينز” الأمريكية في أوائل هذا العام، والتي تسببت في سلسلة من التحقيقات وضغوط على سهم الشركة.

المصدر: