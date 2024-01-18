النفط يعزز مكاسبه عند التسوية.. وبرنت يتجاوز 79 دولارًا

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عززت أسعار النفط من مكاسبها عند تسوية تعاملات اليوم الخميس، مع تقييم الأسواق بيانات أظهرت تراجع مخزونات النفط الأمريكية بأكثر من التوقعات، في ظل تصاعد وتيرة التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.
وعند التسوية، ارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر مارس بنسبة 1.55% أو 1.22 دولار عند 79.10 دولار للبرميل، بعد أن لامست 79.30 دولار خلال التداولات.
فيما زاد سعر خام نايمكس الأمريكي تسليم مارس – العقد الأكثر نشاطًا – بنسبة 2% تقريبًا أو 1.47 دولار إلى 73.95 دولار للبرميل، بعد أن لامس 74.19 دولار خلال الجلسة.
وكشفت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، أن مخزونات النفط انخفضت 2.5 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في الثاني عشر من شهر يناير الجاري، في حين كانت التوقعات تشير إلى انخفاض 600 ألف برميل.
وقالت وكالة الطاقة الدولية، إن اتساع نطاق التخفيضات على الخام الروسي وتراجع الأسعار القياسية الدولية أدى إلى انخفاض إيرادات صادرات النفط الروسية إلى أدنى مستوى في ستة أشهر خلال ديسمبر، على الرغم من ارتفاع أحجام الصادرات لأعلى مستوى في تسعة أشهر.
المصدر:
MENAFN18012024000202011048ID1107741047
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