النفط يعزز مكاسبه عند التسوية.. وبرنت يتجاوز 79 دولارًا

MENAFN - Al-Borsa News) موضوعاتانخفاض عائدات روسيا من تصدير النفط إلى أدنى مستوى في 6 أشهر إيطاليا تعتزم بيع حصة في شركة إيني مصر ومالطا تعززان التعاون في مجالات الكهرباء والطاقة

عززت أسعار النفط من مكاسبها عند تسوية تعاملات اليوم الخميس، مع تقييم الأسواق بيانات أظهرت تراجع مخزونات النفط الأمريكية بأكثر من التوقعات، في ظل تصاعد وتيرة التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.

وعند التسوية، ارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر مارس بنسبة 1.55% أو 1.22 دولار عند 79.10 دولار للبرميل، بعد أن لامست 79.30 دولار خلال التداولات.

فيما زاد سعر خام نايمكس الأمريكي تسليم مارس – العقد الأكثر نشاطًا – بنسبة 2% تقريبًا أو 1.47 دولار إلى 73.95 دولار للبرميل، بعد أن لامس 74.19 دولار خلال الجلسة.

وكشفت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، أن مخزونات النفط انخفضت 2.5 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في الثاني عشر من شهر يناير الجاري، في حين كانت التوقعات تشير إلى انخفاض 600 ألف برميل.

وقالت وكالة الطاقة الدولية، إن اتساع نطاق التخفيضات على الخام الروسي وتراجع الأسعار القياسية الدولية أدى إلى انخفاض إيرادات صادرات النفط الروسية إلى أدنى مستوى في ستة أشهر خلال ديسمبر، على الرغم من ارتفاع أحجام الصادرات لأعلى مستوى في تسعة أشهر.

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