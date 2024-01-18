السلع التموينية تتعاقد على شراء 47.5 ألف طن زيت عباد مستورد

MENAFN - Al-Borsa News) تعاقدت الهيئة العامة للسلع التموينية نيابة عن وزارة التموين والتجارة الداخلية من خلال ممارسة عالمية على شراء على 47.500 ألف زيت عباد منها 12 ألف طن والوصول في الفترة من 25 فبراير إلى 10 مارس.

وذكرت الهيئة في بيان لها أن ذلك يأتي في إطار استراتيجية وزارة التموين والتجارة الداخلية لتعزيز أرصدتها من السلع الأساسية، موضحة أن الكمية تتضمن أيضا 35.500 ألف طن والوصول في الفترة من 11 مارس الى 25 مارس.

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