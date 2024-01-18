السلع التموينية تتعاقد على شراء 47.5 ألف طن زيت عباد مستورد

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تعاقدت الهيئة العامة للسلع التموينية نيابة عن وزارة التموين والتجارة الداخلية من خلال ممارسة عالمية على شراء على 47.500 ألف زيت عباد منها 12 ألف طن والوصول في الفترة من 25 فبراير إلى 10 مارس.
وذكرت الهيئة في بيان لها أن ذلك يأتي في إطار استراتيجية وزارة التموين والتجارة الداخلية لتعزيز أرصدتها من السلع الأساسية، موضحة أن الكمية تتضمن أيضا 35.500 ألف طن والوصول في الفترة من 11 مارس الى 25 مارس.
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