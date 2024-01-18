موديز تثبت تصنيف مصر الائتمانى وتخفض النظرة المستقبلية إلى سلبية

MENAFN - Al-Borsa News) موضوعاتإيطاليا تعتزم بيع حصة في شركة إيني البنك الأهلي يجمع 245 مليار جنيه من الشهادات ذات العائد 23.5% و27% 135 مليار جنيه حصيلة بنك مصر من شهادات ذات العائد 23.5% و27%

خفضت وكالة موديز للتصنيف الائتمانى النظرة المستقبلية للاقتصاد المصرى، إلى سلبية من مستقرة، فيما ثبتت التصنيف الائتمانى للبلاد عند CAA1.

وقالت الوكالة إن خفض نظرتها يعكس المخاطر المتزايدة المتمثلة في استمرار ضعف الوضع الائتماني لمصر وسط صعوبة إعادة التوازن للاقتصاد الكلي وسعر الصرف، رغم استمرار جهود ضبط أوضاع المالية العامة ودعم القطاع الرسمي.

وقالت وكالة موديز للتصنيف الائتمانى، فى تقرير أمس الأول إن مزيج التضخم وخفض العملة والفائدة ستقوض الاستهلاك والاستثمار فى مصر.

وأشارت إلى أن سعر الصرف انخفض فى مصر بنحو 25% مقابل الدولار خلال 2023 مقارنة بنهاية 2022، وتوقعت مزيداً من التراجع فى ضوء أسعار السوق الموازية.

وقالت إن تخفيض قيمة الجنيه المحتملة ستُبقى التضخم أعلى من 10% خلال العام الحالى، وإن تلك العوامل تؤدى لإضعاف القوى الشرائية.

وذكرت أنه فى ظل أن أسعار الفائدة فى مصر ستلقى بظلالها على النشاط الاقتصاد.

وتوقعت أن تواجه مصر صعوبات فى مواجهة التزامات الديون والسيولة؛ بسبب التعويم وارتفاع الفائدة الناجم عن الاختلال بين الإيرادات والمصروفات الدولارية.

ورجحت اتساع عجز الحساب المالى لمصر، وأن يبقى احتياطى النقد الأجنبى منخفضاً، مقارنة بمدفوعات الديون وفاتورة الاستيراد، وهو ما يؤدى لارتفاع مخاطر التخلف عن السداد.

وأشارت إلى أن مصر اعتمدت على الضمانات من المؤسسات الدولية لطرح السندات فى 2023.

وقالت إن الحرب فى فلسطين آثارها ستمتد لمصر ولبنان، فمن جهة ستتأثر إيرادات مصر من قناة السويس، ومن جهة أخرى فإن وارداتها من الغاز الإسرائيلى تعرضت لاضطرابات وكلاهما مصدر مهم للعملة الأجنبية.