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بعد ارتفاع الدولار بالسوق الموازية.. ماذا يحدث في البورصة؟

1/18/2024 11:17:43 PM
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بعد الارتفاع الكبير للدولار في السوق الموازية، ما مستقبل أداء البورصة المصرية في 2024؟.

المصدر: Alborsanews

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