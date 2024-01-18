بعد ارتفاع الدولار بالسوق الموازية.. ماذا يحدث في البورصة؟
التاريخ
1/18/2024 11:17:43 PM
(MENAFN
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المصدر:
Alborsanews
MENAFN18012024000202011048ID1107741044
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