المكسيك وتشيلي تحيلان الوضع في فلسطين للجنائية الدولية

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت وزارة الخارجية المكسيكية اليوم الخميس إنها وتشيلي أحالتا الوضع في فلسطين إلى المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في "جرائم محتملة" بعد أشهر من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
وأضافت أنها اتخذت هذا الإجراء بسبب تزايد القلق بشأن تصاعد العنف مؤخرا خاصة ضد الأهداف المدنية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأوضحت أنها تتابع الدعوى المرفوعة من جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية.
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