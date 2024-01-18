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المكسيك وتشيلي تحيلان الوضع في فلسطين للجنائية الدولية

1/18/2024 8:12:23 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت وزارة الخارجية المكسيكية اليوم الخميس إنها وتشيلي أحالتا الوضع في فلسطين إلى المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في "جرائم محتملة" بعد أشهر من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
وأضافت أنها اتخذت هذا الإجراء بسبب تزايد القلق بشأن تصاعد العنف مؤخرا خاصة ضد الأهداف المدنية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأوضحت أنها تتابع الدعوى المرفوعة من جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية.

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