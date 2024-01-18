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البيت الأبيض: واشنطن لن تتوقف عن العمل نحو تحقيق حل الدولتين

1/18/2024 8:12:22 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، جون كيربي إن الولايات المتحدة لن تتوقف عن العمل نحو تحقيق حل الدولتين للصراع الإسرائيلي الفلسطيني.


وأضاف كيربي للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية "ستكون هناك غزة ما بعد الصراع ولن يعاد احتلالها".

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