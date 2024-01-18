البيت الأبيض: واشنطن لن تتوقف عن العمل نحو تحقيق حل الدولتين

البيت الأبيض: واشنطن لن تتوقف عن العمل نحو تحقيق حل الدولتين
التاريخ
1/18/2024 8:12:22 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، جون كيربي إن الولايات المتحدة لن تتوقف عن العمل نحو تحقيق حل الدولتين للصراع الإسرائيلي الفلسطيني.
وأضاف كيربي للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية "ستكون هناك غزة ما بعد الصراع ولن يعاد احتلالها".
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
MENAFN18012024000208011052ID1107740793
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.