لص أسترالي يسرق سيارة أمام أعين الشرطة!

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - هز حادث سرقة سيارة أمام أعين الشرطة، إحدى أغلى ضواحي مدينة سيدني الأسترالية.
بينما كان رجال الشرطة يقومون بدوريات في حي“ولسيلي كريسنت” في الضواحي الشرقية لسيدني، في وقت مبكر من صباح الخميس، اكتشفوا سيارة فورد سوداء تركها سائقها دون أن يطفئ محركها.
وعندما بدأت الشرطة تحقيقاتها حول السيارة المهجورة، لاحظ الضباط سيارة فولكس فاغن غولف زرقاء تغادر من مكان قريب، قبل أن يخرج أحد سكان المنطقة من منزله مسرعاً لإبلاغ الشرطة بأن سيارته قد سرقت للتو.
وأكدت متحدثة باسم شرطة نيو ساوث ويلز، أن الشرطة حاولت إيقاف السيارة المسروقة، إلا أن اللص لم يمتثل لأمرها، وبدأت عملية مطاردة قصيرة ما لبثت أن انتهت بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة العامة.
وقال أحد السكان لصحيفة ديلي ميل أستراليا، إنه استيقظ ليجد انتشاراً مكثفاً للشرطة في حيه الذي يعتبر من أكثر الأحياء رقياً في أستراليا.
وجاء وجود الشرطة الكبير، نتيجة العديد من التقارير عن سرقة سيارات من عدة منازل في هذا الحي.
وبدأت الشرطة تحقيقاتها في حادث سرقة سيارة“فولكس فاغن”، وأثناء التحقيقات، أفاد أحد قاطني الحي أن سيارته سرقت أيضاً خلال الليل.
ولا تزال التحقيقات مستمرة في حادثي السرقة.
ويعتبر حي“ولسيلي كريسنت” أحد أفضل الشوارع في أستراليا، حيث يضم منازل فاخرة مذهلة تتمتع بإطلالات رائعة على الواجهة البحرية لمدينة سيدني.
وتم تصنيف الحي ضمن أغلى الأحياء في العالم، إذ يمكن أن يصل سعر المتر المربع فيه إلى 38900 دولار.
يذكر بأن شخصيات مرموقة تقطن حي“ولسيلي كريسنت”، مثل رئيس الوزراء السابق مالكولم تورنبول.
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