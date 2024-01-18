لص أسترالي يسرق سيارة أمام أعين الشرطة!

MENAFN - Khaberni) خبرني - هز حادث سرقة سيارة أمام أعين الشرطة، إحدى أغلى ضواحي مدينة سيدني الأسترالية.

بينما كان رجال الشرطة يقومون بدوريات في حي“ولسيلي كريسنت” في الضواحي الشرقية لسيدني، في وقت مبكر من صباح الخميس، اكتشفوا سيارة فورد سوداء تركها سائقها دون أن يطفئ محركها.



وعندما بدأت الشرطة تحقيقاتها حول السيارة المهجورة، لاحظ الضباط سيارة فولكس فاغن غولف زرقاء تغادر من مكان قريب، قبل أن يخرج أحد سكان المنطقة من منزله مسرعاً لإبلاغ الشرطة بأن سيارته قد سرقت للتو.



وأكدت متحدثة باسم شرطة نيو ساوث ويلز، أن الشرطة حاولت إيقاف السيارة المسروقة، إلا أن اللص لم يمتثل لأمرها، وبدأت عملية مطاردة قصيرة ما لبثت أن انتهت بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة العامة.



وقال أحد السكان لصحيفة ديلي ميل أستراليا، إنه استيقظ ليجد انتشاراً مكثفاً للشرطة في حيه الذي يعتبر من أكثر الأحياء رقياً في أستراليا.

وجاء وجود الشرطة الكبير، نتيجة العديد من التقارير عن سرقة سيارات من عدة منازل في هذا الحي.



وبدأت الشرطة تحقيقاتها في حادث سرقة سيارة“فولكس فاغن”، وأثناء التحقيقات، أفاد أحد قاطني الحي أن سيارته سرقت أيضاً خلال الليل.

ولا تزال التحقيقات مستمرة في حادثي السرقة.

ويعتبر حي“ولسيلي كريسنت” أحد أفضل الشوارع في أستراليا، حيث يضم منازل فاخرة مذهلة تتمتع بإطلالات رائعة على الواجهة البحرية لمدينة سيدني.

وتم تصنيف الحي ضمن أغلى الأحياء في العالم، إذ يمكن أن يصل سعر المتر المربع فيه إلى 38900 دولار.



يذكر بأن شخصيات مرموقة تقطن حي“ولسيلي كريسنت”، مثل رئيس الوزراء السابق مالكولم تورنبول.