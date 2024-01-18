فرشاة صغيرة لاكتشاف سرطان الفم
التاريخ
1/18/2024 8:01:21 PM
(MENAFN
- Al-Bayan)
وجد باحثون من جامعة إلينوي في شيكاغو، طريقة لاختبار سرطان الفم باستخدام فرشاة صغيرة، إذ تقوم الفرشاة بجمع خلايا من الفم، ثم يتم فحص الخلايا بحثاً عن علامات سرطانية. ويعتبر الاختبار أفضل من الخزعة الجراحية، لأنه غير مؤلم ولا يحتاج إلى التخدير.
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