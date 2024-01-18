فرشاة صغيرة لاكتشاف سرطان الفم

وجد باحثون من جامعة إلينوي في شيكاغو، طريقة لاختبار سرطان الفم باستخدام فرشاة صغيرة، إذ تقوم الفرشاة بجمع خلايا من الفم، ثم يتم فحص الخلايا بحثاً عن علامات سرطانية. ويعتبر الاختبار أفضل من الخزعة الجراحية، لأنه غير مؤلم ولا يحتاج إلى التخدير.

تابعوا البيان الصحي عبر غوغل نيوز