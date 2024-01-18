أعضاء جدد ينضمون إلى اتحاد كتّاب وأدباء الإمارات

وافق مجلس إدارة اتحاد كتّاب وأدباء الإمارات في اجتماعه الأخير، الذي عقد بالمقر الرئيس للاتحاد بالشارقة على انضمام عدد من الكتّاب والأدباء الإماراتيين والمقيمين في الدولة لعضوية الاتحاد.

وتم خلال الاجتماع الذي ترأسه الدكتور سلطان العميمي رئيس مجلس إدارة الاتحاد وبحضور عائشة سلطان نائب رئيس الاتحاد، وشيخة عبدالله المطيري أمين السر العام، وشيخة محمد الجابري المسؤول الثقافي رئيسة الهيئة الإدارية لفرع الاتحاد في أبوظبي، ومحمد شعيب الحمادي المدير المالي، ولولوة المنصوري مسؤول النشر والتوزيع.

وعبدالرحمن نقي مسؤول الإعلام والعلاقات العامة، وبناء على اقتراح وموافقة أعضاء لجنة العضوية بالاتحاد، منح العضوية العاملة لكل من: سميرة علي سعيد الرحبي الشحي (ناقدة)، ومريم هلال الساعدي (قاصّة)، كما انضمّ إلى أسرة الاتحاد ضمن العضويّة المنتسبة أحمد محمد السعيد سليمان (كاتب مصري في أدب السيرة)، وانتصار عباس محمود عباس (قاصّة أردنية)، وياسر سعيد دحي (شاعر يمني).

وفي هذا الصدد، أكدت شيخة المطيري، أمين السر العام للاتحاد، على الدور المهم الذي يقوم به الاتحاد في دعم الأدباء والمثقفين من أبناء الوطن، ومن يقيم على أرض الدولة، وتبني أفكارهم واستقطابهم والاستفادة من تجاربهم وخبراتهم لاستدامة العمل الثقافي، وبما يحقق الطموحات والأهداف التي يرمي إليها الاتحاد ضمن خطته الاستراتيجية الجديدة.

ورحب أعضاء مجلس إدارة اتحاد كتّاب وأدباء الإمارات، بالأعضاء الجدد، متمنين لهم النجاح والتوفيق في مسيرتهم الأدبية، مؤكدين أن الاتحاد باعتباره مظلة ثقافية تضم العديد من الأطياف الأدبية والإبداعية يرحب بكل من لديه الرغبة في الانضمام إليه والحصول على عضويته سواء العاملة أو المنتسبة.