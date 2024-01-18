استعدادات نوعية لمعرض القاهرة الدولي للكتاب الـ 55

أيام قليلة تفصلنا عن انطلاق فعاليات الدورة الـ 55 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، والذي ينطلق خلال الفترة من 24 يناير إلى 6 فبراير 2024، تحت شعار ((نصنع المعرفة.. نصون الكلمة))، حيث تجري الجهات المعنية، استعدادات نوعية.

ومنها ما أعلنته الهيئة العامة المصرية للكتاب عن زيادة إصدارتها الجديدة هذا العام، ومن بينها أكثر من 300 عنوان جديد، ضمن ما يتجاوز 400 كتاب ستطرحهم الهيئة خلال فعاليات المعرض.

كما اختارت اللجنة الاستشارية العليا للمعرض عالم المصريات الشهير الدكتور سليم حسن، ليكون شخصية المعرض في دورته الجديدة، والكاتب الراحل يعقوب الشاروني كشخصية لمعرض الأطفال.

مشاركة واسعة من الناشرين



وفي هذا السياق، أوضح سعيد عبده، رئيس اتحاد الناشرين المصريين وعضو اللجنة الاستشارية العليا للمعرض في تصريحات خاصة لـ((البيان)) أن حجم مشاركة أصحاب دور النشر في معرض القاهرة الدولي للكتاب هذا العام ارتفع بشكل ملحوظ، واتضح ذلك بالفعل خلال إجراء قرعة تسكين الناشرين العرب والمصريين في أجنحة المعرض.

وأضاف عبده، أنه بالنظر لمؤشر قرعة تسكين دور النشر في المعرض فقد تقدم عدد كبير من دور النشر المصرية والعربية والأجنبية في دورة المعرض لعام 2024 أعلى من العام الماضي.

وعلى جانب آخر، قامت الهيئة العامة لقصور الثقافة المصرية بطباعة الأعمال الكاملة لعميد الأدب العربي الدكتور طه حسين، لطرحها في المعرض، وذلك في إطار مرور 50 عاماً على رحيل الدكتور طه حسين.

مطبوعات جديدة



وفي سياق متصل، قال الدكتور عمرو بسيوني رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمعرض: جرى طباعة 7 كتب داخل مطبعة الهيئة، إضافة إلى مؤلفات أخرى لعميد الأدب العربي لطرحها في معرض القاهرة الدولي بدورته الـ 55، بجانب إتاحتها بجميع منافذ البيع.

ومن الاستعدادات الأخرى أن الهيئة قررت إعادة طباعة أعمال عالم الآثار المصرية الدكتور الراحل سليم حسن، والدكتور يعقوب الشاروني، بعدما تم اختيارهما كشخصيتي عام معرض الكتاب وجناح الطفل على الترتيب خلال الدورة الـ 55 من معرض القاهرة الدولي للكتاب.

النرويج ضيف الشرف

كما أكد الدكتور أحمد بهي الدين، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، أن الدورة الحالية من المعرض اختارت مملكة النرويج ((ضيف شرف))، ما يؤكد تأثير الثقافة المصرية في العالم، ومدى تأثيرها في نشر المعرفة الإنسانية، لافتاً إلى أن بوستر المعرض جاء من تصميم الفنان الدكتور أشرف رضا، أستاذ الفنون الجميلة، ليعبر عن روح الفن المصري القديم مما يثبت شعار الدورة ((نصنع المعرفة.. نصون الكلمة)).

وختم قائلاً: لذلك يأتي البرنامج الثقافي للدورة الـ 55 معبراً عن ذلك، ومرسخاً للهوية الثقافية المصرية، ومؤكداً على مكانة مصر الثقافية في الحضارة الإنسانية، ولدورها الذي قدمته لتاريخ المعرفة وتكوين الوعي الإنساني على مر التاريخ.