«المرموم: فيلم في الصحراء» يعزز مكانة دبي محطة رئيسة لدعم السينما

جلسات وحوارات متنوعة ضمن فعاليات مهرجان ((المرموم: فيلم في الصحراء)) بنسخته الثالثة، حيث تطرق العديد من المبدعين إلى المحاور ذات العمق المهني والثقافي.

فيما يتعلق بحراك صناعة الأفلام ومراحل الإنتاج، إلى جانب كيف تتدفق الأفكار الإبداعية في بيئة عمل مشتركة تحظى بفرص تضافر الجهود وتطرح الرؤى ووجهات النظر من منظور معاصر يواكب سوق الصناعات الإبداعية في العالم.

وجاءت توصيات الخبراء والنقاد بضرورة تأسيس معهد لدراسة السينما في دبي، لا سيما أن الإمارة توفر التسهيلات والإمكانيات التقنية الهائلة، وذلك يؤدي إلى تخريج مواهب ذات تكوين معرفي قادر على إبراز ثقافة إماراتية وعربية سينمائية مستدامة، تنطلق من إمارة دبي كونها من أهم المحطات الداعمة للصناعة والأعمال الدرامية.

بيئة مثالية

حول أهمية وميزات تصوير الأفلام في دبي بفضل البيئة المثالية والتسهيلات المعرفية والإنتاجية، قال المخرج الإماراتي هاني الشيباني إن تنوع مواقع التصوير بين المواقع المعاصرة وأخرى تراثية يشكل عامل جذب ملهماً للعديد من صناع الأفلام والدراما. وتابع: إن دبي تشكل اليوم علامه فارقة بين أهم وأرقى المدن السياحية.

وكذلك الاستثمارية في مجال الصناعات الإبداعية وعوائدها المتنامية، لذلك أدعو المواهب الشابة التي شاركت في حضور كافة فعاليات مهرجان المرموم:

فيلم في الصحراء، والتي شملت الورش المتخصصة والجلسات الحوارية مع كبار المخرجين والممثلين، للاستفادة من عمق التجربة والطرح لدخول مشروعات سينمائية تنطلق من دبي إلى العالم، وأضم صوتي إلى صوت الخبراء والنقاد في ضرورة إنشاء معهد للسينما ليرعى المواهب ويرفد دولة الإمارات بجيل يمتلك الموهبة والثقافة المعرفية في مجال صناعة السينما.

استدامة سينمائية

وأشار الفنان والمخرج السوري ماهر صليبي إلى أن الإمكانيات الضخمة التي تتمتع بها دبي تفتح المجال أمام صناع الأعمال الدرامية على مختلف قطاعاتها للاستثمار في طرح أعمال متنوعة في مواقع مختلفة وتحمل بين طياتها حكايات من واقع المجتمع والثقافة العربية وهموم الوطن والإنسان.

وتابع: إن التجارب الإبداعية والأفكار تسهم في توفير محتوى قادر على المنافسة وإيصال رسائل الفنان العربي وشغفه إلى العالم، وسط تلاحم الجهود ومشاركة الخبرات المهنية والتقنية، وهي من المظاهر الإيجابية التي ندعو إلى تكثيف حالتها المستدامة من واقع أصالة التكوين واستمرارية الإنتاج، وهو ما يقودنا إلى ضرورة إنشاء مؤسسات أو معاهد تخصيصية لدراسة السينما أو الدراما تنطلق من دبي، بهدف تخريج دفعات أكاديمية من صناع السينما.

وفيما يتعلق بحضور طاقات إبداعية وتكاملية في دبي قال المخرج اللبناني علي محمود: بلا شك تتمتع دبي بتكوين استثمار ضخم للطاقات الإبداعية من جميع أنحاء العالم لتصوير أعمال درامية وأفلام سينمائية وإمكانيات وتقنيات متعددة، وكذلك مواقع تصوير وبنية تحتية متميزة وإمكانات ومرافق متخصصة مهمة.

حيث توفر المسارح الضخمة، بالإضافة إلى استوديوهات جاهزة للاستخدام الفوري، واستوديوهات تسجيل، وأحدث المعدات التي تتيح إنتاج الأعمال على اختلاف أحجامها.

وهناك قائمة طويلة من الأفلام والأعمال العربية والعالمية التي تم تصويرها بالكامل أو بعض من مشاهدها في دبي، وحظيت تجاربها بالنجاح الجماهيري وتقدير النقاد، واعتقد أن الوقت الآن قد حان لاستثمار هذا النجاح بإنشاء معهد متخصص في دبي ليكون شاهداً على أفكار وإبداعات مواهب الدراما والسينما.

حاضنة الإبداع

وعن دور مدينة دبي البارز كحاضنة للإبداع السينمائي والدرامي ترى الإعلامية والممثلة الإماراتية سلامة المزروعي أن عالمية المشهد وقواعد التكوين من أهم الأمور التي تميز دبي كمدينة صانعة للأفلام ليس فقط على نطاق المواقع والبيئات المتعددة ولكن أيضاً لحضورها الثقافي في تعدد الجنسيات التي تعيش على أرضها.

وكذلك الإمكانيات والتقنيات في كافة مراحل صناعة العمل السينمائي والدرامي. وتابعت: دبي تقدم تسهيلات وفرصاً لا يمكن تصورها بفضل جهود ودعم المؤسسات الثقافية وفي مقدمتها هيئة الثقافة والفنون في دبي ((دبي للثقافة)) وكذلك مدينة دبي للأستوديوهات وهي منطقة حرة، مخصصة للإنتاج التلفزيوني والإذاعي والسينمائي.