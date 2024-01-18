«مؤسسة محمد بن راشد للمعرفة» في 2023.. إنجازات نوعية ونجاحات عالمية

حققت مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة خلال عام 2023 نقلات نوعية في مسيرة إنجازاتها محلياً وإقليمياً ودولياً، عبر إطلاق مبادرات جديدة، وتحديث بعض البرامج القائمة وزيادة زخم بعضها الآخر، بهدف تحقيق الأهداف الاستراتيجية التي أنشئت من أجلها منذ أكثر من 16 عاماً، في تنمية رأس المال البشري المعرفي والارتقاء بمستوى البحث العلمي ونشر المعرفة والتقدم التكنولوجي.

وقال جمال بن حويرب، المدير التنفيذي لمؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة: ((تثبت المؤسَّسة، عاماً بعد عام، دورها الحيوي في المشهد المعرفي من خلال تحقيق العديد من الإنجازات المتميزة، وقد شهد عام 2023 نجاحات باهرة تؤكد التزامنا الراسخ بتعزيز المعرفة والابتكار والتعلم، تحقيقاً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وبتوجيهات سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، عضو مجلس دبي، التي كانت مصباحاً ينير رحلتنا نحو الريادة العالمية في المعرفة والتنمية.

وها نحن نستقبل عاماً جديداً ونحن متحمسون لمواصلة هذه الرحلة، وسيظل تركيزنا ثابتاً على تمكين الأفراد، وإثراء المجتمعات، والإسهام في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وبالتالي تشكيل مستقبل غني بالمعرفة والفرص للجميع)).

مبادرات بشراكة أممية

نظمت مؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة مزيداً من المبادرات والفعاليات المبتكرة التي تؤثر في مستقبل اقتصادات المعرفة العالمية. كانت واحدة من الفعاليات الرئيسة التي أقيمت في عام 2023 هي الدورة الثامنة من قمة المعرفة، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

والتي سلطت الضوء على الدور المهم للثورة الصناعية الخامسة في تطوير مدن المعرفة، حيث شكلت ملتقى رئيساً لتبادل الآراء والأفكار بين عقول متنوعة. جذبت هذه النسخة أكثر من 11,700 شخص، وشارك فيها 106 من الخبراء والأكاديميين، قدموا أكثر من 37 جلسة نقاشية، إلى جانب 5 جلسات افتراضية، تم بثها على الموقع الإلكتروني الخاص بالقمة، ومنصات وسائل التواصل الاجتماعي.

كما شهدت القمة إصدار مؤشر المعرفة العالمي 2023، الذي يقدم تحليلاً شاملاً لاتجاهات التطور المعرفي في 133 دولة، بما في ذلك 12 دولة عربية. وبحسب المؤشر، احتلت سويسرا المرتبة الأولى عالمياً من حيث الأداء في مجالات المعرفة، تليها فنلندا في المركز الثاني، ثم السويد وهولندا. وفي العالم العربي، حافظت دولة الإمارات العربية المتحدة على الصدارة، وفي المركز الـ26 عالمياً.

وأطلق الجانبان، بالتعاون مع منصة كورسيرا التعليمية، مبادرة ((مهارات المستقبل للجميع))؛ بهدف تحسين وصقل مهارات آلاف الشباب في 9 دول عربية بغية إعدادهم لوظائف المستقبل ودفع عجلة النمو الاقتصادي في المنطقة.

كما نظمت المؤسَّسة والبرنامج سلسلة ((حوارات المعرفة 2023))، التي تناولت موضوعات حيوية متنوعة. هذه الحوارات، الغنية بالمحتوى والرؤية، جمعت بين الخبراء والمفكرين والمبتكرين من جميع أنحاء العالم، معززة التبادل الحيوي للأفكار والتحليلات.

الاحتفاء بلغة الضاد

وفي إطار الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية، أطلقت المؤسسة الدورة الـ 11 من مبادرتها ((بالعربي))، لتعزيز استخدام اللغة العربية عبر وسائط الإعلام الرقمي والتعريف بجمالياتها وقيمها المتصلة بالتراث والتاريخ العربي الأصيل، من خلال نشر محتوى متنوع عبر منصات المبادرة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تفاعل أكثر من 6.5 ملايين شخص ضمن احتفالات اليوم العالمي للغة العربية.

وفي إطار دعم اللغة العربية، وضمن مبادرة عائلتي تقرأ، وزعت المؤسَّسة أكثر من 50 ألف كتاب من إصداراتها لمجالس الآباء في مدارس الإمارات، بالتعاون مع مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي.

مبادرة أخرى من مؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، وهي برنامج دبي الدولي للكتابة، واصلت دورها في أن تكون مساهماً مهماً في المشهد الأدبي والإبداعي الإقليمي، حيث قدمت مهارات وخبرات قيّمة للكتّاب الطموحين من الشباب عبر مجموعة شاملة من دورات التدريب وورش العمل حول الكتابة، والسرد، والترجمة، وأدب الأطفال والشباب، والقصة قصيرة، والتي عُقدت في الإمارات وعدد من دول المنطقة.

وقد حققت المؤسَّسة تقدماً كبيراً من خلال مبادرتها ((استراحة معرفة))، بتنظيم جلسات محلية وإقليمية، كان لها أثر طيب في تعزيز ثقافة القراءة بين أفراد الأسرة، ونشر المعرفة وزيادة الوعي بأهمية القراءة مفتاحاً للعلم ومَنهلاً للمعرفة. واستهدفت هذه الفعاليات مختلف فئات المجتمع، وأقيمت جلساتها بمشاركة مجموعة من المختصين في مختلف المجالات، إلى جانب أعضاء الاستراحة.

مشاركات وشراكات دولية

على مدى العام، كرّست المؤسَّسة التزامها الثابت تجاه نشر المعرفة، وتعزيز الشراكات الدولية، فبرز دور المؤسسة في المجتمع العالمي للمعرفة من خلال مشاركتها الفعّالة في المعارض الدولية الرئيسة للكتب في القاهرة ولندن وأبوظبي والشارقة وفرانكفورت، ولم تكن هذه الفعاليات مجرد منصات لعرض المنشورات والمشاريع المبتكرة للمؤسَّسة، خاصة في معرض جيتكس 2023، ولكنها كانت أيضاً فرصاً لتكوين علاقات دائمة مع شركاء عالميين.

وقد تجلى الالتزام الدولي لدى المؤسسة في اتفاقياتها الاستراتيجية ومذكرات التفاهم مع مختلف الدول والكيانات، بما في ذلك أوكرانيا وسلوفينيا، حيث تهدف هذه الاتفاقيات إلى توسيع التعاون الثنائي في مجال تبادل المعرفة والتنمية.

ووقَّعت المؤسَّسة مذكرة تفاهم مع شركة ((EYouth))، إحدى المؤسَّسات التعليمية الرائدة التي تقدم خدمات متنوعة وتعدُّ الأفضل في فئتها تقنياً، بهدف إثراء شبكة المعلومات في شتى المجالات وتعزيز برامج المعرفة لكلا الطرفين. كما أبرمت المؤسَّسة مذكرة تفاهم مع معهد دبي القضائي لإرساء أُسس التعاون المشترك بين الجانبين لتحقيق أهدافهما الاستراتيجية في مجال خدمة وتنمية المجتمع من خلال نشر المعرفة.