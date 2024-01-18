«الأندلس: تاريخ وحضارة» تسدل الستار على برنامجها الفني

اختتمت لجنة مبادرة ((الأندلس: تاريخ وحضارة))، أخيراً، برنامجها الفني بحفل ((ليالي أندلسية: الغيتار والألحان العربية))، بقيادة عازف الغيتار العالمي إنطونيو راي وعازف العود صادق جعفر، وسط إقبال لافت لجمهور الفن ومحبي الثقافة الأندلسية.

وتضمن البرنامج الفني المصاحب لمبادرة ((الأندلس: تاريخ وحضارة)) العديد من الفعاليات الفنية المتنوعة، مثل العروض الموسيقية والأدائية ومُلتقيات عرض المقتنيات التراثية، بهدف تعريف الجمهور بالتراث الأندلسي والعربي، وتعزيز الفهم المشترك والتقارب بين الثقافات. وشكّل البرنامج الموسيقي جزءاً أساسياً من البرنامج الفني، إذ تضمن مجموعة من الفعاليات التي اختُتِمَتْ بحفل ((ليالي أندلسية:

الغيتار والألحان العربية)) على مسرح قصر الإمارات.

وأسدل البرنامج الفني الستار عن سلسلة فعالياته التي تواصلت على مدى عدَّة أشهر، وشملت ((ليالي قرطبة))، وهو حفل سيمفوني أقيم على مسرح قصر الإمارات في أبوظبي في 8 أكتوبر الماضي وقدّم روائع السيمفونيات الإسبانية بنفحاتٍ أندلسية، وذلك بمصاحبة أوركسترا ضمَّتْ 50 عازفاً وعازفة بقيادة المايسترو العالمية إنما شارا.

وتضمّن البرنامج أيضاً الأمسية الفنية للموشحات الأندلسية ((يا زمان الوصل بالأندلسِ))، والتي أقيمت على مسرح قصر الإمارات في 12 نوفمبر الماضي وتم خلالها تقديم أشهر الموشحات الأندلسية بكورال نسائي ورجالي كبير، وبمرافقة فرقة موسيقية من المنشدين والعازفين، بقيادة قائدة الأوركسترا غادة حرب. كما تخلل البرنامج الفني عرض ((ليلة الفلامنكو)) في 20 ديسمبر الماضي.

وأعرب معالي محمد المر، رئيس لجنة مبادرة ((الأندلس تاريخ وحضارة))، عن سعادته بالاختتام الناجح للبرنامج الفني لمبادرة ((الأندلس: تاريخ وحضارة))، والتي تحتفي بإرث الحضارة الأندلسية العريقة.

وأشار المر إلى أن الفعاليات الفنية التي احتضنتها العاصمة أبوظبي عكست الغنى والتنوع الفني للأندلس، وعبّرت عن مدى التمازج الثقافي بين العرب وإسبانيا. وأفاد المر بأن البرنامج الفني للمبادرة قدّم روائع الفنون الأندلسية وأبرز الإبداع الفني المتميز لأنواع مختلفة من الفنون.

وقال المر: ((جاء إطلاق مبادرة ((الأندلس: تاريخ وحضارة)) انطلاقاً من إيمان دولة الإمارات بأهمية تعزيز قيم التسامح والانفتاح والتعايش وتلاقي الثقافات، حيث تعد الحضارة الأندلسية انعكاساً أصيلاً لهذه القيم التي تسعى دولة الإمارات إلى ترسيخها)).