«جائزة حمدان بن محمد للتصوير».. «ميداليات التميز» لـ20 عملاً شاركت في دورة «التنوع» الـ 12

اعتمد مجلس أمناء جائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي، 20 عملاً من 13 دولة، منها 5 أعمال عربية سيتم تكريم أصحابها بمنحهم ((ميداليات التميز)) التي تقدمها الجائزة عن الدورة الـ 12 ((التنوع))، تكريماً لهم على جودة مشاركاتهم في هذه الدورة.







بالإضافة لإهدائهم الكتاب السنوي لنفس الدورة.والذي يحوي الصور الفائزة والمرشحة، بالإضافة للصور التي حصل أصحابها على ميداليات التميز المذكورة.

تحفيز







وقال علي خليفة بن ثالث الأمين العام للجائزة، إن هذه الميداليات بمثابة تحفيز رفيع المستوى للمصورين، يرقى لمرتبة الفوز نظير أعمال راقية استحقت الوصول للمراحل النهائية، معرباً عن سعادته بحصول 5 مصورين عرب على هذا التكريم، ما يعكس التطور الدائم لجدية المبدعين العرب في التعامل مع فن التصوير وتقنياته.







وأضاف بن ثالث، أنه رغبة من مجلس أمناء الجائزة بمنح فرصة أوسع لتتويج المزيد من الصور المميزة، تم الاعتماد على مخرجات عملية التحكيم التي قادها نخبة من أبرز خبراء التصوير في العالم في انتقاء مجموعة من الصور الحاصلة على تقييمات عالية، لتتم الإشادة بها وتكريم ملتقطيها. وأفاد بأنه تم اختيار 4 أعمال عن محور ((التنوع))، و5 ملفات عن محور ((ملف مصور)).







بالإضافة إلى 4 أعمال ملوّنة من المحور ((العام))، بجانب عملين بالأبيض والأسود، و5 أعمال من محور ((الفن الرقمي))، وبالنسبة للميداليات المقدمة، فهي عبارة عن قطعة فنية مصقولة مطلية بالنيكل، قطرها 15 سنتيمتراً، ونقش عليها اسم الجائزة، وهي من تصميم الفنان الإماراتي وعضو مجلس أمناء الجائزة مطر بن لاحج، وصناعة ((توماس فاتوريني)) الشهيرة في المملكة المتحدة.







وفاز كل من يعقوب إلياس من الجمهورية العربية السورية، وشياو بينغ لين من الصين، وجيني كورياكوس، وجيانا موهانتي، وإيشان موخوبادهياي من الهند.

ومحمد الأمين من إندونيسيا، وماوريتسيو دي بيترو، وجيوفانا كوستانزا أرنو من إيطاليا، وأرتورو رودريجيز، وباو دي لا كالي آي أرجيليس، وفيليبرتو كابوتي مارتن من إسبانيا، وهادي دهقان، وبور كيانا أفشين من إيران، ومحمود الجابري من سلطنة عمان، وأونغ كياو زاو من ميانمار، وحسين كاراهان من تركيا.





