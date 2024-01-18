«تلفزيون دبي» و«نيسان» يحتفيان بنجمة «إكس فاكتور»

احتفى تلفزيون دبي التابع لـ ((دبي للإعلام)) وشركة نيسان الشرق الأوسط بنجم الموسم الأول من برنامج ((إكس فاكتور)) على تلفزيون دبي.

وذلك خلال حفل أقيم يوم أمس، في صالة عرض سيارات نيسان في دبي، بحضور عبد الواحد جمعة، المدير التنفيذي للشؤون التجارية والشراكات في ((دبي للإعلام)).

وعبدالإله وزني، رئيس قسم التسويق وتجربة العملاء لدى نيسان في الشرق الأوسط، وممثلين عن ((نيسان الشرق الأوسط)) ووكلائها، ((شركة العربية للسيارات)) في دبي والمناطق الشمالية، و((شركة المسعود للسيارات)) في أبوظبي والعين، و((مجموعة البابطين)) في الكويت.

ويأتي ذلك تجسيداً للتعاون والشراكة التجارية التي تجمع الطرفين، حيث تعد نيسان أحد أبرز رعاة البرنامج الغنائي الذي عرض على شاشة تلفزيون دبي، وامتد على مدار أكثر من 11 حلقة، وتمكن من جذب أكثر من 100 مشترك من مختلف أنحاء المنطقة العربية، تمت استضافتهم في دبي.

ووسط أجواء مليئة بالحماس، تسلمت حنين الشاطر الفائزة بلقب البرنامج، سيارة إكس تريل 2024 الجديدة كلياً والتي تمتاز بامتلاكها كافة ميزات القوة والسلامة والراحة المبتكرة، وتجمع بين العديد من التقنيات الرائدة والرفاهية والتصميم الأنيق بوجود 7 مقاعد بتفاصيل أساسية غاية في الروعة مُصممة خصيصاً لتوفير تجربة مليئة بالإبداع.

وكانت السيارة قد رافقت أعضاء لجنة تحكيم البرنامج التي ضمت كلاً من الفنان عبدالله الرويشد، والفنانة أنغام، والفنان راغب علامة، والمشتركين طوال فترة تصوير حلقات برنامج ((إكس فاكتور)) في دبي.

وفي هذا الإطار، لفت عبد الواحد جمعة إلى أن الموسم الأول من برنامج ((إكس فاكتور)) مثل قيمة إضافية إلى دورة تلفزيون دبي البرامجية، حيث يعكس حجم الإمكانيات التي تمتلكها ((دبي للإعلام)) ومساهماتها في تحقيق نهضة إعلامية تعبر عن روح دبي ومكانتها.

وقال: ((يتوافق برنامج ((إكس فاكتور)) مع أهداف استراتيجية ((دبي للإعلام)) بفضل ما يقدمه من دعم لأصحاب المواهب الغنائية وتمكينهم من تطوير مهاراتهم وتعزيز تفاعلهم مع الجمهور)). وعبر جمعة عن اعتزاز ((دبي للإعلام)) بشراكتها التجارية مع شركة ((نيسان))، مؤكداً إنها تعبر عن التطلعات المشتركة للطرفين.

وأضاف: ((تعكس الشراكة مع ((نيسان)) حرصنا على توطيد العلاقات مع شركات ومؤسسات القطاع الخاص في الدولة، حيث يشكل ذلك ركيزة أساسية في دفع عجلة التنمية الشاملة، وتحقيق رؤى دبي الطموحة)). وتابع: ((نفخر بعلاقتنا الطويلة مع شركة ((نيسان)) التي تعد من أبرز العلامات التجارية في المنطقة، ونتطلع لاستمرار شراكتنا معها على المدى الطويل.

حيث تنسجم في مضمونها وأهدافها مع توجهات تلفزيون دبي الهادفة إلى إطلاق برامج جديدة ومبتكرة قادرة على تلبية احتياجات المتلقي، حيث شكلت رعاية ((نيسان)) إضافة نوعية للبرنامج الذي حقق نجاحاً لافتاً ومشاهدات عالية طوال فترة عرضه على تلفزيون دبي)).

من جانبه، قال عبدالإله وزني: ((نحن سعداء بتعاوننا مع ((دبي للإعلام)) ودعم أحدث موسم من برنامج ((إكس فاكتور))، الذي أسهم في رفع سقف وجودة وجاذبية البرامج الترفيهية في المنطقة، فقد كانت متابعة المنافسة بين المواهب الغنائية طوال فترة عرض البرنامج أمراً مبهجاً للغاية، ويشرفنا تكريم حنين الشاطر.

وأن نقدم لها سيارة إكس تريل 2024 الجديدة تقديراً منّا لموهبتها الرائعة، حيث تعد سيارة إكس تريل بتصميمها المبتكر ومميزاتها للسلامة والراحة، انعكاساً مثالياً لهذه الرحلة الاستثنائية التي بدأتها حنين الشاطر خلال البرنامج)).

يذكر أن الموسم الأول من برنامج ((إكس فاكتور)) قد شهد طوال فترة عرضه على تلفزيون دبي، منافسات قوية بين مجموعة من المشتركين الذين تمكنوا بفضل إصرارهم وأصواتهم الجميلة من الوصول إلى مرحلة التصفيات النهائية للبرنامج، فيما نال الفائز عقداً خاصاً لإنتاج مجموعة أغان مع المجموعة العالمية ((وورنر ميوزيك مينا))، بالإضافة إلى سيارة نيسان إكس تريل 2024.