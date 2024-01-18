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الوحدة يتأهب لمواجهة الزمالك في «الدولية الودية»

1/18/2024 8:01:16 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

يختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة، اليوم، تحضيراته استعداداً للبطولة الودية الدولية التي ينظمها العنابي، بمشاركة أندية الزمالك المصري والاتفاق السعودي وأم صلال القطري، في الفترة من 20 إلى 24 يناير الجاري.

ويؤدي العنابي مرانه الأخير على ملعبه باستاد آل نهيان، قبل مواجهته مع الزمالك المصري يوم غد، في افتتاح البطولة، فيما يلعب الاتفاق السعودي مع أم صلال القطري في اليوم ذاته، ويتأهل الفائزان للمباراة النهائية، التي تقام يوم الأربعاء المقبل.

وكان الفريق قد استأنف تدريباته أول من أمس، عقب منح الجهاز الفني، بقيادة الصربي غوران توفيغدزيتش، راحة للاعبين لمدة 24 ساعة، إذ ستكون البطولة أولى مهام غوران مع العنابي، عقب توليه المهمة خلفاً للهولندي المؤقت آرنو بويتنويغ.

هدف

ويسعى الوحدة إلى الوصول إلى أفضل مستويات الجاهزية، من خلال المشاركة في البطولة، ومواجهة فرق قوية خلال فترة التوقف الدولي الحالية، ومن أجل الاستعداد بشكل قوي لاستئناف الاستحقاقات المحلية القادمة، عقب انتهاء بطولتي كأس أمم آسيا وكأس أمم أفريقيا.

ويشارك في تدريبات العنابي جميع اللاعبين، باستثناء الثلاثي الدولي طحنون الزعابي وعبد الله حمد والسوري عمر خريبين، إضافة إلى عدد من لاعبي الفريق الأول، الذين يتدربون مع فريق الرديف، في مقدمهم الحارس محمد الشامسي والظهير الأيسر روبن فيليب، إذ صعد الجهاز الفني عدداً من اللاعبين الشباب للمشاركة في تدريبات الفريق الأول خلال الفترة الماضية.

وكانت بعثتا الزمالك المصري وأم صلال القطري، قد وصلتا إلى العاصمة أبوظبي صباح أمس، فيما وصلت بعثة الاتفاق السعودي قبل 5 أيام، وخاض الفريق تدريباته في العاصمة أبوظبي، بينما أدى أم صلال والزمالك حصة تدريبية أمس، على ملاعب آل نهيان، وأكاديمية كرة القدم بالشهامة.

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