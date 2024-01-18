6 مفاجآت تهز «عرش كبار أفريقيا»

الجولة الأولى من النسخة 34 لبطولة كأس أمم أفريقيا في كوت ديفوار، كانت كافية لتهز ((عرش كبار أفريقيا)) بـ 6 مفاجآت مدوية، فجرتها ((المنتخبات الصغيرة)) على حساب نظيرتها ((الكبيرة))، التي يصنف أغلبها ضمن ((زعماء القارة))، سواء على صعيد أفضلية الفوز باللقب، أو على مستوى تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم، وكان منتخب المغرب الوحيد الذي رفض المفاجآت بعد فوزه على تنزانيا 3 - 0 .

آخر هذه النتائج الصادمة، هزيمة منتخب تونس المصنف 28 عالمياً، على يد أحد المنتخبات المغمورة، وهو المنتخب الناميبي المصنف 115 عالمياً، والذي نجح في تحقيق أول فوز تاريخي في بطول كأس أمم أفريقيا.

ظاهرياً، يبدو الفوز مفاجئاً، لاختلاف موازين القوى لمصلحة ((نسور قرطاج))، الذي يلعب أغلب لاعبيه في البطولات الأوروبية، لكن أحداث المباراة تؤكد أحقية فوز ((المحاربون الشجعان))، الذين قدموا واحدة من أفضل المباريات في بطولة أفريقيا.

وجاءت خسارة تونس لتزيد الإثارة في منافسات كأس أفريقيا للأمم، التي انطلقت السبت الماضي، بفوز منطقي لمنتخب كوت ديفوار على غينيا بيساو بهدفين نظيفين، قبل أن تنقلب الأمور، وتتوالى المفاجآت، الواحدة تلو الأخرى، في أغلب المباريات الافتتاحية في باقي المجموعات، حيث تعادل منتخب مصر حامل اللقب 7 مرات مع موزنبيق بشق الأنفس في الوقت القاتل بهدفين لمثلهما، وتعادلت الجزائر بطل نسخة 2019 في مصر مع منتخب أنغولا 1-1.

أول المفاجآت في النسخة الحالية لكأس أمم أفريقيا، فجرها منتخب غينيا الاستوائية الملقب بـ ((الرعد الوطني))، عندما فرض التعادل على منتخب نيجيريا المدجج بالنجوم 1-1، في مباراة أثارت بدورها الكثير من الجدل، باعتبار أن منتخب ((النسور)) الفائز باللقب 3 مرات، أقوى المرشحين للقب، لما يضمه من نجوم يلعبون في أقوى الأندية الأوروبية، يتقدمهم فيكتور أوسمين هداف الدوري الإيطالي، وأفضل لاعب في المسابقة بالموسم الماضي، وأحد أفضل المهاجمين في العالم في الوقت الحالي.

وشهد اليوم الثالث للبطولة مفاجأة من العيار الثقيل، فجرها منتخب الرأس الأخضر على حساب منتخب غانا المدجج بدوره بالنجوم، وحامل اللقب 4 مرات، عندما فاز عليه بهدفين مقابل هدف واحد، ليؤكد مرة أخرى أنه ((الحصان الأسود)) في أدغال أفريقيا، بعدما أثبت في مشاركاته الأربع السابقة في البطولة، أنه ليس خصماً سهلاً، بالرغم من كونه منتخباً متنوعاً.

حيث يجمع 25 لاعباً من 25 نادياً في 16 دورياً مختلفاً حول العالم، بما في ذلك، على سبيل المثال، تركيا والسعودية وأذربيجان وقبرص وروسيا والولايات المتحدة وإسبانيا وفرنسا وإيطاليا وإيرلندا.

ولحساب منافسات اليوم الثالث أيضاً، سقط منتخب الكاميرون الفائز باللقب 5 مرات في فخ التعادل، بهدف لمثله مع منتخب غينيا الذي لعب بـ 10، بعد طرد قائده مهاجم أبها السعودي فرانسوا كامانو في الدقيقة 47 من الشوط الأول، إضافة إلى غياب مهاجمه سيرهو غيراسي، الذي يلعب في شتوتغارت، وهو ثاني هدافي البونسليغا برصيد 17 هدفاً، بداعي الإصابة.

نتائج مستحقة

وأكد المدرب المغربي سعيد شخيت أن النتائج التي حققت المنتخبات ((الصغيرة)) في الجولة الافتتاحية مستحقة، لأنها أظهرت تطوراً في مسوياتها، وتضم لاعبين ينشطون في الدوريات الأفريقية المحلية، وبالتالي، هم أكثر احتكاكاً ببطولة أفريقيا، عكس اللاعبين القادمين من أوروبا، وقال إن منتخب ناميبيا كان الأفضل مقارنة بنظيره التونسي من الناحية البدنية والذهنية، وأفشل كل محاولات ((نسور قرطاج)) لرفع الريتم.

وأوضح شخيت أن المنتخب الجزائري سيطر طولاً وعرضاً على مباراته أمام أنغولا، لكنه لم يكن حظوظاً لترجمة الفرص التي أتيحت له، كما أنه يحتاج إلى لاعبين مؤثرين وفاعلين على أرضية الملعب، في ظل تراجع مستوى نجمه رياض محرز، الذي لم يقدم أي إضافة للفريق، وكان على المدرب جمال بلماضي تغييره في الشوط الثاني، لإنعاش خط هجوم منتخب محاربي الصحراء.

وعاب المدرب المغربي على المنتخب المصري انتهاجه الطريقة الدفاعية، بعد تقدمه في النتيجة، واعتماده على الهجمات المرتدة، مشيراً إلى المنتخب المصري لم يعد كما أن في السابق، ولم يكن قادراً على التحكم في المباراة، عكس المنتخب الموزنبيقي الذي فرض أسلوبه.

وتعليقاً عن تعادل الكاميرون مع غينيا، قال شخيت: هذه النتيجة منطقية وعادلة، المنتخب الكاميروني يحمل الاسم فقط، لم يعد ذلك المنتخب المرعب، ولاعبوه محدودو الإمكانات، حتى أن نتائجه في البطولة السابقة على أرضه كانت ضعيفة، وهو مستمر على الحال نفسه.

كما اعتبر شخيت خسارة غانا من الرأس الأخضر منطقية، في ظل الصعوبات التي يعاني منها، وعدم قدرته على تحقيق اللقب منذ 1984، في المقابل، يعد منتخب ((القروش الزرقاء)) الأكثر تطوراً في أفريقيا، بالرغم من مشاركته في 4 نسخ فقط في البطولة.

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