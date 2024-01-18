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سليمان بن دابل: لا تغييرات في البطائح بـ «الشتوية»

1/18/2024 8:01:15 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

يخوض فريق البطائح عدداً من التجارب الودية المحلية والخليجية في الفترة المقبلة قبل استئناف مشواره في دوري أدنوك للمحترفين.

ومن أبرز المباريات الودية لـ ((الراقي)) أمام فريق اتحاد جدة يوم الخميس المقبل الذي يخوض معسكراً إعدادياً في دبي بغياب نجمه الأبرز الفرنسي كريم بنزيما بجانب تجارب أخرى يسعى المدرب الكرواتي غوران توميتش للوقوف على مدى جاهزية اللاعبين بعد تولي مسؤولية الفريق خلفاً للمدرب ميريل رادوي الذي انتقل لتدريب الجزيرة.

وأكد سليمان بن دابل نائب رئيس شركة كرة القدم في نادي البطائح، أن الأجواء مثالية في تحضيرات الفريق بقيادة المدرب توميتش الذي يسعى إلى المحافظة على مكتسبات الفريق وعدم التراجع إلى الخلف بعد إحراز المركز السابع حالياً في دوري أدنوك للمحترفين، مشيراً إلى أن المدرب صاحب تجربة سابقة مع النصر وستنعكس إيجاباً على مهمته الحالية مع البطائح.

وأضاف بن دابل لـ ((البيان))، إنه لا توجد نية في إجراء تغييرات في فترة الانتقالات الشتوية سواء على مستوى المحترفين الأجانب أو المقيمين أو اللاعبين المواطنين، ولم يطلب المدرب حتى الآن التعاقد مع أي عناصر جديدة.

وكشف بن دابل أن توميتش يعتبر من ضمن الخيارات المطروحة قبل بداية الموسم في القائمة الأولية بجانب المدرب رادوي وجاءت الخطوة للتعاقد معه بعد إنهاء التعاقد بالتراضي مع رادوي.

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