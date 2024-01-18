4 مؤسسات وطنية تنضم لقائمة الداعمين لـ «الألعاب الحكومية»

وقّعت اللجنة المنظمة للألعاب الحكومية، التي تقام تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، اتفاقيات رعاية وتعاون جديدة مع 4 مؤسسات وطنية؛ هي: بنك أبوظبي الأول، ودبي فستيفال سيتي، وهوم بيكري، والفارس العالمية للخيم.

وذلك في إطار التحضير للنسخة الخامسة من الحدث البارز الذي يعد أهم الأحداث السنوية على الأجندة الرياضية الرسمية بدبي.

اهتمام

يأتي الإعلان عن توقيع الاتفاقيات بالتزامن مع الاهتمام المتزايد الذي يشهده الحدث النوعي الذي يواصل التوسع بمستويات عالمية، الأمر الذي يتجسد من خلال الأعداد المتزايدة للمشاركين سنوياً.

وتُنظم النسخة الخامسة من البطولة برعاية رئيسية من موانئ دبي العالمية، ورعاية ذهبية من كل من مؤسسة الإمارات العامة للبترول ((إمارات))، وشركة داماك، وذلك خلال الفترة الممتدة من 29 فبراير إلى 3 مارس 2024.

دعم

وقال مروان بن عيسى مدير الألعاب الحكومية: تحظى البطولة باهتمام غير محدود ودعم مستمر من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، الذي يحرص على ترسيخ الرياضة ثقافة في مجتمعنا بهدف تمكين الأفراد وتحفيزهم على المشاركة الإيجابية في بناء مستقبلنا وضمان تقدمه وازدهاره.

وأضاف: منذ إطلاقها في العام 2018، حققت الألعاب الحكومية إنجازات بالتعاون مع مجموعة من كبرى المؤسسات والشركات الرائدة من القطاعين الحكومي والخاص.

ونجحت في تشجيع الأفراد وتمكينهم وتحفيزهم على تخطي التحديات المختلفة وإحراز التفوّق الرياضي، والارتقاء باللياقة البدنية كعامل أساسي لجودة الحياة ونمط الحياة الصحية للفرد والمجتمع، ما عزز من مكانة دبي على خارطة الفعاليات الرياضية الكبرى، ورسخ موقعها وجهة رياضية عالمية.

وثمن بن عيسى، انضمام المؤسسات الجديدة إلى قائمة الرعاة والداعمين للنسخة الخامسة من البطولة؛ وقال: نعرب عن سعادتنا بانضمام المؤسسات الجديدة وبالدعم الكبير للفعاليات والأنشطة الرياضية، لترسيخ النشاط والحيوية والعزيمة وقيم العمل الجماعي في مجتمعنا.

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