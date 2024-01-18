سابع أمسيات «كرنفال سباقات دبي» اليوم

ينطلق، اليوم، سابع أمسيات ((كرنفال سباقات دبي))، على مضمار ميدان العالمي، برعاية ((موانئ دبي العالمية - دي بي ورلد))، التي تتضمن 9 أشواط قوية.

الشوط الأول

ستكون البداية مع الشوط الأول ((بي آند أو ماريناز)) المخصص للخيول العربية الأصيلة لمسافة 1600 متر على المسار الرملي البالغ قيمة جوائزه 100 ألف درهم، إذ يبرز في هذا الشوط إسم ((رعد البروق)) للشيخة اليازية بنت سلطان آل نهيان كأحد المرشحين للظفر باللقب، بالإضافة إلى ((فلك المكارم)) لحافظ سعيد سليمان آل مسكري، و ((ضياء)) لـ ((إسطبلات ليوا)).

الشوط الثاني

تسعى ((أرابيك سونج)) لجودلفين إلى افتتاح رصيد انتصاراتها، عندما تشارك في الشوط الثاني ((وي ون)) لمسافة 1200 متر على المسار العشبي البالغ قيمة جوائزه 165 ألف درهم، إلا أنها ستواجه منافسة شرسة من قبل ((هوم فروم هوم)) لإسماعيل محمد، و ((كوندور باسا)) لـ ((نادي جلف للسباق)).

الشوط الثالث

يطمح ((مجير)) لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم إلى تحقيق انتصاره الثاني على التوالي في الدولة، من بوابة الشوط الثالث ((مجمع الصناعات الوطنية)) لمسافة 1200 متر على المسار الرملي البالغ قيمة جوائزه 190 ألف درهم، الذي سيشهد مشاركة ((مستر كافو)) لسلطان علي الذي حقق الفوز في المضمار العالمي بآخر مشاركة له، و ((ربحي)) لـ ((شادويل)).

الشوط الرابع

يهدف ((ريتيرن تو دبي)) لجودلفين الذي يشارك للمرة الأولى في الدولة إلى ترك بصمة مميزة خلال الشوط الرابع ((دبي التجارية)) لمسافة 1900 متر على المسار العشبي البالغ قيمة جوائزه 190 ألف درهم، إلا أن مهمته لن تكون سهلة مع تواجد ((ساري دبي)) لسعيد سلطان الرحومي، و ((ليزر جايدد)) لـ ((فيكتورياس)).

الشوط الخامس

ستحاول ((منامة غولد)) لـ ((فيكتورياس)) مواصلة مشوار التألق خلال مشاركتها في الشوط الخامس ((كوكو بيتش ستيكس)) المخصص للمهرات لمسافة 1600 متر على المسار الرملي البالغ قيمة جوائزه 300 ألف درهم، فيما ستسعى رفيقتها في الإسطبل ((لايتينيغ براديس)) إلى تحقيق انتصارها الأول، كما تبرز ((مزيان)) للشيخ محمد بن خليفة آل مكتوم كأحد المرشحات لنيل اللقب في أول مشاركة لها.

الشوط السادس

ستصل الأمسية إلى ذروتها في الشوط السادس ((بطولة كيب فيردي)) المخصص للمهرات والأفراس لمسافة 1600 متر ((الفئة الثانية)) على المسار العشبي البالغ قيمة جوائزه 850 ألف درهم، إذ يطمح فريق جودلفين إلى الاحتفاظ باللقب عبر عدد من الأسماء أبرزهن ((إنغليش روز)) الفائزة مرتين دون هزيمة في إنجلترا، فيما تبرز الخطورة من ((مستيك بيرل)) للشيخ جمعة بن دلموك آل مكتوم، و((ستينتون غليدر)) لجي مايرز و تي إس مايرز.

الشوط السابع

سيكون الصراع مفتوحاً على مصراعيه في الشوط السابع ((المنطقة الحرة لجبل علي - جافزا)) لمسافة 1400 متر على المسار العشبي البالغ قيمة جوائزه 210 ألف درهم، خاصة بين ((بوصلة)) لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، ((اوبند مايند)) لجودلفين، ((السلط)) لـ ((شادويل)).

الشوط الثامن

الإثارة ستكون حاضرة في الشوط الثامن ((منطقة دبي للسيارات)) لمسافة 1600 متر على المسار الرملي البالغ قيمة جوائزه 190 ألف درهم، مع تواجد ((تهديد)) لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، ((الجداف)) لمحمد أحمد علي السبوسي، و ((شانتي ستار)) لـ ((نقابة بورسلي للسباقات)).

الشوط التاسع

تختتم الأمسية بالشوط التاسع ((دي بي ورلد لوجستكس - دول مجلس التعاون الخليجي)) لمسافة 2000 متر على المسار العشبي البالغ قيمة جوائزه 165 ألف درهم، إذ تنصب الترشيحات نحو ((ماونت تامبورا)) و ((ألغيرنون)) لناصر عسكر، و ((إزعاج)) لمحمد أحمد علي السبوسي.

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