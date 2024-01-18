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كأس رئيس الدولة للصيد بالصقور.. فريق دبي يحرز رمز «القرموشة فرخ فئة العامة - المفتوح»

1/18/2024 8:01:15 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

اقتنص الطير ((4060)) لفريق دبي لقب شوط الرمز للقرموشة فرخ فئة العامة – المفتوح أمس في سابع أيام كأس رئيس الدولة للصيد بالصقور الذي ينظمه نادي أبوظبي للصقارين بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي.

وجاءت منافسات شوط الرمز قوية ومثيرة، وشهدت تفوق البطل على ((جي جي 2)) من فريق الفرسان الذي حل وصيفاً بفارق لا يتخطى الجزء من الثانية، وذهب المركز الثالث إلى ((نصايح)) لفريق ند الشبا.

وفي شوط التلواح الأول للقرموشة فرخ فئة العامة المفتوح كان اللقب من نصيب ((بيان)) لحميد محمد سعيد راشد الطاير، وجاء ثانياً ((جي جي 13)) لفريق الفرسان، وثالثاً ((جي 77)) لحمدان عيسى خلفان خرباش. وذهب لقب شوط التلواح الثاني للفئة نفسها إلى ((جي 23)) لسعيد هلال بن طراف، وجاء ثانياً ((بروق)) لفريق دبي، وثالثاً ((جي جي 8)) لفريق الفرسان.

واختتمت منافسات اليوم السابع بإقامة شوطي التلواح للقرموشة جرناس للعامة المفتوح، وحلق ((جي 23)) لفريق ند الشبا بلقب الشوط الأول. واختتم ((بندقية)) لراشد سعيد على سرود المنافسات بحصد شوط التلواح الثاني للقرموشة جرناس.

وتختتم ((اليوم منافسات فئة العامة المفتوح، بإقامة 5 أشواط بواقع 3 أشواط للجير بيور- فرخ من بينها شوط الرمز وشوطين للتلواح للجير بيور – جرناس.

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