412 لاعباً في «الإمارات للكيك بوكسينغ» اليوم

(MENAFN
- Al-Bayan)
تنطلق، اليوم، منافسات بطولة الإمارات للكيك بوكسينغ، التي تقام بتنظيم اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينغ في فيستفال دبي أرينا.
ويشارك في البطولة 412 لاعباً ولاعبة من عمر 10 سنوات وحتى 19 عاماً، يمثلون 40 نادياً في واحدة من أكبر المشاركات في هذه المراحل العمرية .
وقال علي خوري عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينغ عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي :إن مشاركة 412 لاعباً ولاعبة انطلاقة قوية لبرامج ومسابقات الاتحاد مواصلة لخططه الطامحة لتطويراللعبة.
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