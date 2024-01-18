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روري ماكلروي: دبي تحتل مكانة خاصة في قلبي

1/18/2024 8:01:15 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

قال الإيرلندي روري ماكلروي لاعب الغولف العالمي والمصنّف الثاني عالمياً، إن لديه الكثير من الذكريات المميزة في دبي، خاصة النهاية الرائعة لنسخة العام الماضي من بطولة هيرو دبي ديزرت كلاسيك.

وأضاف في تصريحات على هامش البطولة الجارية حالياً: تحتل مدينة دبي مكانة خاصة في قلبي وتطورها أمر مذهل، والإطلالة من القمة رائعة. وكان ماكلروي قد أدى أول من أمس ضربة تحبس الأنفاس من قمة فندق أتلانتس ذا رويال في دبي بانطلاقة تاريخية للنسخة الخامسة والثلاثين من بطولة هيرو دبي ديزرت كلاسيك للغولف، والتي يشارك فيها مجموعة واسعة من نجوم العالم.

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