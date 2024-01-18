روري ماكلروي: دبي تحتل مكانة خاصة في قلبي

(MENAFN
- Al-Bayan)
قال الإيرلندي روري ماكلروي لاعب الغولف العالمي والمصنّف الثاني عالمياً، إن لديه الكثير من الذكريات المميزة في دبي، خاصة النهاية الرائعة لنسخة العام الماضي من بطولة هيرو دبي ديزرت كلاسيك.
وأضاف في تصريحات على هامش البطولة الجارية حالياً: تحتل مدينة دبي مكانة خاصة في قلبي وتطورها أمر مذهل، والإطلالة من القمة رائعة. وكان ماكلروي قد أدى أول من أمس ضربة تحبس الأنفاس من قمة فندق أتلانتس ذا رويال في دبي بانطلاقة تاريخية للنسخة الخامسة والثلاثين من بطولة هيرو دبي ديزرت كلاسيك للغولف، والتي يشارك فيها مجموعة واسعة من نجوم العالم.
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