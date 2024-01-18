منصور بن محمد يتوّج أبطال ماراثون رحلة الهجن لغير المواطنين

توّج سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي، الفائزين بماراثون رحلة الهجن لغير المواطنين في نسخته الخامسة، الذي تنظمه إدارة الفعاليات في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، بالتعاون مع نادي دبي لسباقات الهجن في مضمار المرموم.

وهو الحدث الذي وجّه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي بإقامته وإدراجه ضمن أجندة فعاليات المركز، كسباق سنوي يُنظم كل عام، خلال مهرجان سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم للهجن العربية الأصيلة.

وحققت الألمانية جيسا إجلينغ، على ظهر المطية ((الميل)) المركز الأول في سباق فئة الوزن المفتوح، وحل البريطاني اليكسندر اوستروالد على المطية ((شيبوب))ثانياً ، والفرنسي اليكسندر فيدوتوف على ظهر ((الورل)) ثالثاً .

وفي فئة وزن الفردة، نالت الصينية أليكسيس هو على ظهر المطية ((مياس))، المركز الأول تلتها وبفارق ضئيل، الأمريكية مريم سهروردي على ظهر ((الوكري))، حيث امتدت المنافسات حتى الأمتار الأخيرة،و هب المركز الثالث للفرنسية مادو جروب على ظهر المطية ((شانوط)).

وشهد السباق الرئيس الذي قُسّم إلى فئتين، وزن الفردة، والوزن المفتوح، وامتد لمسافة 2 كيلومتر، مشاركة 26 متسابقاً من المقيمين في الإمارات، والذين سبق لهم المشاركة في السباقين التمهيديين في شهري نوفمبر وديسمبر الماضيين، إلى جانب المشاركة في رحلة الهجن في نسختها العاشرة لهذا الموسم، أو في المواسم السابقة.

حيث تعلموا مهارات ركوب الهجن وقيادتها ، بإشراف مدربين مختصين من مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، وضمت المشاركة متسابقين من 17 دولة، من بينها: السعودية، وهولندا، وأستراليا، وبريطانيا، وأمريكا، وروسيا، ولوكسمبورغ، وبلجيكا، والصين، وفرنسا، والبرازيل، والفليبين، وإستونيا، المكسيك، إيطاليا، ألمانيا، وبيلاروسيا.

وقال عبد الله حمدان بن دلموك الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث: يمتلك المركز خبرات إقامة كبرى الفعاليات المحلية، لا سيما المرتبطة بتراث الأجداد، بما فيها سباقات بالهجن، لتحقيق رؤية وأهداف المركز في نشر وتعزيز التراث الوطني، واستدامة أحد أبرز السباقات التراثية في عالم الهجن.

وأضاف: هدفنا هو التميّز، ورفع الوعي المجتمعي تجاه الإرث الإماراتي الأصيل، محلياً وإقليمياً وعالمياً، من خلال تنظيم الفعاليات المرتبطة بتراث الأجداد، وتعد سباقات الهجن من أبرز الفعاليات التي تلقى شعبية كبيرة ومتابعة واسعة من أبناء الإمارات والجاليات المقيمة، وهو ما يمنح تلك البطولات جماهيرية واسعة.

وعبّرت الألمانية جيسا إجلينغ عن سعادتها بالفوز بالمركز الأول في فئة الوزن المفتوح، مؤكدة أن فوزها ثمرة جهود كل من عمل على تدريبها في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، لافتة إلى قوة المنافسة حتى الأمتار الأخيرة من السباق.

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