سيف بن زايد يكرّم الفائزين بدرع التفوق لبطولة محمد بن زايد للجوجيتسو

شهد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، الحفل الذي نظمته وزارة الدفاع في ختام درع التفوق لبطولة محمد بن زايد آل نهيان السابعة للجوجيتسو، في مركز التربية الرياضية العسكري بأبوظبي.

حضر الحفل معالي الفريق الركن عيسى سيف بن عبلان المزروعي رئيس أركان القوات المسلحة، وعدد من كبار الضباط من وزارتي الدفاع والداخلية.

وكرم سموه المتنافسين في البطولة، والقيادات الفائزة بدرع التفوق العام للأنشطة الرياضية، وهنأ الفائزين على عطائهم وتميزهم وما أظهروه من مهارات وقدرات فنية وكفاءة عالية، مقدماً سموه الشكر لمنظمي البطولة والمشاركين فيها، والتي تعزز التنافس الشريف، وتعمل على صقل المواهب وتنمية الروح والاستعداد البدني والصحي.

شارك في البطولة عدد من منتسبي وزارة الدفاع، يمثلون مختلف القيادات والوحدات، وحصل فريق قيادة القوات البرية على المركز الأول ودرع التفوق لبطولة محمد بن زايد آل نهيان السابعة للجوجيستو، وفريق قيادة حرس الرئاسة على كأس المركز الثاني، وفريق قيادة القوات الجوية والدفاع الجوي على كأس المركز الثالث، بعد منافسة قوية بين المشاركين، الذين قدموا مستويات مميزة، أشاد بها الحضور.

وتضمن الحفل تكريم القيادات الفائزة بدرع التفوق العام للأنشطة الرياضية، حيث حصلت قيادة القوات البحرية على كأس القيادة المتميزة للأنشطة الرياضية لوزارة الدفاع.

وحصلت قيادة الإسناد المشترك على المركز الأول بدرع التميز للقيادات الإدارية، وقيادة القوات الجوية والدفاع الجوي على المركز الأول بدرع التفوق العام للأنشطة الرياضية للإناث، ونالت قيادة القوات البرية المركز الأول ودرع التفوق العام للأنشطة الرياضية لوزارة الدفاع للعام التدريبي 2023 .

تأتي البطولة، في إطار حرص الوزارة على رفع مستوى اللياقة البدنية لمنتسبيها، ليكونوا قادرين على القيام بالمهام المكلفين بها، وإتاحة الفرصة لجميع الفئات العمرية لتطبيق المهارات المكتسبة في رياضة الجوجيستو، ورفع الروح المعنوية، وتنمية روح التحدي، واختيار المتميزين لتشكيل المنتخبات العسكرية التي تمثل الوزارة في جميع المحافل.

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