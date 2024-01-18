لماذا نحتاج إلى التغيير؟

أتذكر أنه من أكثر المبادئ جدلاً واهتماماً بين الطلاب في تلك الفترة التي درسنا فيها علم الإدارة في الجامعة، مبدأ التغيير وتوظيفه إدارياً وتنموياً، ثم وبعد أن عركتنا دروب الحياة وكواليس المؤسسات والإدارات، اقتنعنا تماماً بأن التغيير هو القانون الأكثر قوة وثباتاً في تسيير الدنيا من حولنا، والتحكم في الحياة بمجمل علاقاتها.

إنه لولا التغيير لما صرنا إلى ما صرنا إليه، ولما تدافع الناس لأجل مصالحهم، ولفسدت الأرض، وضاعت الحقوق وشعر الناس بالإحباط وفقدان الأمل إذا بقي كل أمر على حاله، وخاصة الفاسد والطالح منه، لكن التغيير الذي يأتي في الوقت المحدد، أو حتى ذلك الذي يتأخر قليلاً يمنح كل شيء قيمة ومعنى، وأهم تلك المعاني: العدالة وإعادة الأمور إلى نصابها!

في الإدارات والمؤسسات يرتقي البعض بواقع مؤسسته، ويغير كل شيء لصالح العمل والمجتمع، بينما ينسى البعض التزاماتهم المبدئية التي وجدوا في مناصبهم لأجلها، فيهملونها وقد يتجاوزونها، وقد لا يوفقون في أدائها، وقد يجتهدون لكنهم لا ينجحون، وقد لا يحققون أو لا يصيبون النجاح المتوقع، وهنا يأتي دور التغيير، والتغيير هنا ليس سوى التفاتة القدر لتعديل الطريق، حيث لا تصل القطارات إلى محطاتها إلا حين تستقيم خطوط السكك الحديدية!

لماذا يعتبر التغيير ضرورياً إلى هذه الدرجة؟

للإمام الشافعي بيت من الشعر، يمكن الاستعانة به كمدخل للإجابة عن هذا السؤال، وهو جواب يلخص الحكمة من التغيير وضروراته حيث يقول:

إني رأيتُ وقوفَ الماء يفسدهُ

إِنْ سَال طَابَ وَإنْ لَمْ يَجْرِ لَمْ يَطِبِ

كل ما يقف في مكانه طويلاً دون تجديد ومراجعة وتغيير، يفسد ويعطب في نهاية الأمر، سواء كان ذلك في العلاقات الإنسانية، في الزواج، في التعليم، في الحياة الخاصة بالإنسان، في المؤسسات، في الجامعات، في السياسة وفي الاقتصاد.. إذا لم نجدد ونغير، لأننا لن نصل إلى التحسين والتطوير المطلوب إلا بالتغيير!