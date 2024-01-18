«بريكس» بحلّتها الجديدة

في بداية العام الجديد انضمت دول عدة إلى مجموعة ((بريكس))؛ هي: الإمارات، والسعودية ومصر وإيران وإثيوبيا. الأرجنتين، التي قبلت الدعوة للعضوية لم تنضم بسبب انتخاب الرئيس الجديد خافيير ميلي، الذي أبلغ المجموعة بعدم قبوله للعضوية.

وكان هناك تصريح لمستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، أن واشنطن لا ترى في ((بريكس)) منافساً استراتيجياً للولايات المتحدة، والسؤال هو ما حدا بتصريح سوليفان؟ هل هناك فعلاً توجس من ((بريكس))؟

يبدو أن الأمر فيه شيء من الجدية، لكن المؤشرات لا تشير إلى أن ((بريكس)) يمكن أن يكون حلفاً أمنياً أو جيوسياسياً مناوئاً للهيمنة الأمريكية، والأرجح أن التجمع لا يعدو كونه تعاوناً اقتصادياً، وإليك الأسباب التي ممكن أن تقنع القارئ بأن تأسيس ((بريكس)) لعوامل اقتصادية وليس لأسباب جيوسياسية.

أولاً، دول ((بريكس)) موزعة في قارات عدة من آسيا إلى أفريقيا، ومن أفريقيا إلى أمريكا الجنوبية إلى منطقة الشرق الأوسط، ولا يمكن لدول موزعة بهذا الشكل أن تكون قوة جيوسياسية، خاصة أن قدرتها على الانتشار بشكل واسع محدودة. لا الصين ولا الهند لديها أساطيل تنتشر في أعالي البحار مثل الولايات المتحدة، وما زالت القوة العسكرية في صالح الدول الغربية.

الأمر الثاني يتعلق بعدم انسجام الأنظمة السياسية. تعتبر بعض الدول من ((بريكس)) ذي نظام الحزب الواحد، وتعتبر أخرى من الأنظمة الملكية الوراثية، وأخرى تعددية، وأخرى ثيوقراطية دينية، وعدم التماهي السياسي يجعل من توحيد الرؤى الاستراتيجية أو تحالف عسكري دولي أمراً صعباً، بل مستحيلاً.

ثالثاً، تتقاطع هذه الدول في تحالفاتها، فالصين وروسيا وإيران في صراع حقيقي مع الولايات المتحدة، بينما تتمتع كل من أبوظبي والرياض بعلاقات متميزة مع واشنطن، والهند والولايات المتحدة تتحالفان للتوازن الاستراتيجي ضد الصين، ومع عدم التناغم في التحالفات لا يمكن عقد مواقف جيوسياسية أو استراتيجية موحدة، ناهيك عن حلف موجه ضد معسكر بذاته.

رابعاً، هناك انقسامات بين دول ((بريكس)) ذاتها. هناك خلاف حاد بين جمهورية مصر وإثيوبيا على مياه النيل، كما أن حبال الود بين إيران والسعودية غير وثيقة، إضافة إلى أن الهند والصين بينهما ما صنع الحداد، فإذا كانت دول ((بريكس)) لا تستطيع توحيد صفوفها، وإنهاء خلافاتها الممتدة لسنوات، فكيف لها أن تشكل تحالفاً أمنياً أو استراتيجياً.

خامساً وأخيراً، إن الفعل السياسي يقوم على عاملين مهمين، هما الإرادة والمقدرة، فإذا توفرت الإرادة ولم تتوفر المقدرة فإن الفعل السياسي لا يمكن أن يحصل. وإذا توفرت المقدرة، ولم تتوفر الإرادة فإن الفعل السياسي لا يمكن أن يحصل، ويبدو من كل ما سبق أنه ليس هناك رغبة حتى إذا توفرت المقدرة لخلق تحالف دولي يؤدي إلى تغيير النظام الدولي.

هناك خلاصتان مهمتان في سياق النقاش حول ((بريكس)) وتوسعه. ستكون المجموعة منظمة اقتصادية بامتياز، تحاول تحسين الأداء الاقتصادي والتبادل التجاري والاستثمارات بين أعضائها، وهناك مبادرات لخلق مؤسسات لتحقيق هذه الغايات مثل مصرف التنمية الجديد، الذي يقدم ((دعم المشاريع العامة أو الخاصة، من خلال القروض والضمانات والمشاركة في رأس المال والأدوات المالية الأخرى))، إضافة إلى ((التعاون مع المنظمات الدولية والكيانات المالية الأخرى، وتقديم المساعدة الفنية للمشاريع، التي سيدعمها البنك)).

أما الخلاصة الثانية فإن المنظمة ستتجنب الدخول في محاور سياسية أو تحالفات جيوسياسية تعكر صفو التعاون الاقتصادي الذي تنشده هذه الدول، وما زلنا في أول الطريق.

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