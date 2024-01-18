عالم الشريعة بين الانغلاق والانفتاح

إن الاتزان والاعتدال في كل شيء مطلب شرعي وحضاري، كما قال تعالى: {وكذلك جعلناكم أمةً وسطاً}، ومن مظاهره الانفتاح على المجتمع والوطن، ومواكبة رؤية القيادة وتطلعاتها، ودعمها والسير في ركبها، ومن أهم الشرائح التي لا غنى لها عن ذلك العلماء من مختلف الفنون، والمنخرطون عموماً في الخطاب الشرعي والفكري والثقافي، وكذلك المؤثرون في مواقع التواصل الاجتماعي وغيرهم، فيحتاجون حتى يكون خطابهم إيجابياً مثمراً إلى أن يكونوا على دراية ووعي بواقع مجتمعهم ووطنهم، حتى يقدموا الخطاب الأمثل المناسب من جهة أولويات ما يطرحون، ومن جهة انسجامه مع رؤية القيادة وتطلعاتها.

وعالم الشريعة محتاج إلى مراعاة هذه القيمة المهمة، حتى يكون صمام أمن وأمان لوطنه، وداعماً لوسطيته وقوته، يعزز مصالحه العليا، ويحفظ مقاصده الكبرى، ويرسخ القيم الشرعية في طاعة الحاكم، والالتفاف حوله، وتعزيز الوحدة والتلاحم، ونبذ الفرقة والتنازع، وترسيخ الاعتدال والثقافة الإيجابية، والتصدي للغلو والتطرف، وهو لا يستطيع أن يحقق هذه الغايات والمقاصد على الوجه الأكمل إلا إذا كان منفتحاً على مجتمعه، مطلعاً على واقعه، عالماً برؤية قيادته، معززاً لها، وإلا كان مضمون وروح خطابه خارج المكان والزمان، فيقل أثره ونفعه، بل قد يعتريه الخلل والاضطراب بسبب سوء تناوله للقضايا والمسائل دون أن يتصورها تصوراً صحيحاً، أو قد يتكلم عنها بما يؤدي إلى مفاسد وأضرار، ويتنكب طريق الحكمة والاتزان.

ولهذا أشار أهل العلم والفقه إلى أن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، إشارة منهم إلى أن اطلاع العالم على الواقعة وتفاصيلها مطلب أساسي، وله آثاره المباشرة في صحة الحكم من عدمه، حيث يتمكن العالم من فهم المسألة الواقعة، وإسقاط الدليل الشرعي عليها، سواء كانت مسألة صغيرة أو كبيرة، كما أكدوا على أهمية حفظ الضرورات الكبرى، ورعاية المصالح العليا، وجلب المنافع ودرء المفاسد، وأصَّلوا للقواعد الفقهية الكلية، ومنها أن العادة مُحكَّمة، وأن الضرر يزال، وهذا يقودنا إلى باب مهم، وهو أهمية تفهم العالِم للمحيط الذي يعيش فيه، وانفتاحه على بيئته وبلده، ومعرفته برؤية قيادته وتطلعاتها، والوعي بما يهدد وطنه من المهددات والأخطار، حتى يتمكن من تحقيق تلك الغايات التي أشرنا إليها كما ينبغي.

وكلما كان العالم أدرى بمجتمعه ووطنه مطلعاً على رؤية قيادته عالماً بالمهددات والأخطار كلما كان أقدر على تناول المسائل والقضايا بحكمة، ووضع الكلام في موضعه الصحيح، والتصدي للمهددات باقتدار، فتراه يُحذِّر من الشائعات إذا ظهرت، ويُفند الشبهات إذا برزت، ويعتني بالقضايا التي تمس الحاجة إليها، ويتصدى لأي باب يستهدف وطنه، وكلما كان منغلقاً على نفسه جاهلاً بمجتمعه ووطنه غير مدرك للأضرار والأخطار كلما كان ضعيف الأثر، وقد يغرد خارج السرب، بل قد يعتريه التخبط والاضطراب عند تناول المسائل والقضايا، وقد يضر حيث يريد النفع.

ومن أخطر صور الانغلاق التي ينبغي الحذر منها، التكتلات الحزبية، والعزلة الفكرية، التي تجعل صاحب هذا الخطاب أو ذاك أسير حزب ما، يوالي له، ويتبع أفكاره، ويعتزل قيم مجتمعه، ورؤية قيادته، ويتصادم معها، ويرمي إلى هدم ذلك كله، وإحلال منظومته الأيديولوجية، وفق نهج راديكالي متطرف، ويشهد لخطورة ذلك ما حدث في قصة الخوارج، وهم مجموعة كانوا في عهد علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ولم يكونوا من الصحابة، جمعوا بين العزلة الواقعية والفكرية، حيث انعزلوا عن بيئتهم ومحيطهم ومجتمعهم، وتجمعوا في منطقة يقال لها حروراء، وجمعوا إلى ذلك العزلة الفكرية، فتبنوا أفكاراً متطرفة، ووقعوا في قطيعة فكرية مع قيم مجتمعهم ورؤية قيادتهم، وتشددوا حتى كفروا الصحابة، رضي الله عنهم، واغتروا بأنفسهم، حتى ظنوا أنهم أقدر على فهم الدين، وأكثر في التقوى والعبادة، وأحرص على صلاح المجتمع، وأرادوا فرض ما يريدون بالعنف والإرهاب، حتى جرى منهم ما جرى في واقعة النهروان، وأصبحوا عبرة لمن بعدهم.

إن ذلك كله يؤكد خطر الانغلاق والتحزب والتطرف، وواجب علماء الشريعة وغيرهم أن يكونوا صمام أمان لوطنهم، يعززون قيمه الوسطية، وثقافته الإيجابية، وتسامحه وتعايشه، ويدعمون رؤية القيادة وتطلعاتها، ليستمر هذا الوطن في الصدارة والريادة في شتى الميادين، ويستمر تلاحمه وازدهاره، وليبقى منارةً مشرقة للعالم بأسره.