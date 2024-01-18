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كرم قطري

1/18/2024 8:01:14 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

الكرم القطري يفوق الوصف، فقد لمسه جميع المشاركين في البطولة الآسيوية لكرة القدم، فلا يفرق بين لاعب أو إداري أو إعلامي وحتى الجماهير، فقد وفرت قطر وسائل الراحة وسهلت كل الأمور اللوجستية لمن وصل إليها ، فهي تعيش اليوم مرحلة جديدة من التغيير الجذري في الفكر الرياضي.

فمهما أكتب عن روعة الملاعب والمنشآت والبنية التحتية لن أعطيها حقها، لأن النظام والترتيب الذي نراه في الملاعب وخارجها أمر يستحق التقدير، هنا تشعر بأهمية دور الرياضة وتأثيرها ودور هذا القطاع الحيوي الذي يمثل الشباب كونهم عماد المستقبل.

كرم قطري لمسته على الصعيد الشخصي عندما تلقيت عدداً من الإصدارات التوثيقية من الأخ الزميل علي يوسف المحمود أحد الرعيل الأول للكرة القطرية ومن مؤسسي نادي الوكرة ، فالمحمود يمتلك رصيداً هائلاً من الإنجازات مع العنابي عندما كان قيادياً في اتحاد الكرة القطري خلال فترة الثمانينات حين حققت الكرة القطرية قفزات كبيره نتذكرها جيداً، فله التحية على استمراريته في العطاء الفكري والأدبي والإعلامي وهذا نادراً ما يقوم به أحد خاصة من ترك العمل الرياضي.

كما أسعدني جداً لقائي مع الدكتور سيف الحجري نجم منتخب قطر والذي لعب مع النادي الأهلي بأبوظبي وفاز معه ببطولة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، عامي 1970 و1971، كما أنه سجل هدفاً في مرمى منتخبنا بكأس الخليج الرابعة عام 1976 ، فكل يوم نلتقي ونستمتع بالذكريات الرائعة التي كان لها أثر كبير في علاقتنا الرياضية ، فالكرم القطري محل تقدير الجميع.

وزاد من ألق البطولة نجاح العنابي في تحقيق العلامة الكاملة حيث أصبح أول المتأهلين إلى ثمن نهائي كأس آسيا بالفوز على طاجيكستان بهدف دون رد في الجولة الثانية ليواصل مسيرة الدفاع عن اللقب.. والله من وراء القصد

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