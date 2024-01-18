ألمانيا وعقدة الذنب

شمرت ألمانيا عن سواعدها، وذهبت إلى ((لاهاي))، هناك حيث محكمة العدل الدولية، وحيث ينظر في الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل، والتي تطلب فيها وقف ((الإبادة الجماعية)) في غزة، وإدانتها لمخالفتها للقوانين الدولية، وتطلب قراراً مستعجلاً بإصدار أمر فوري لوقف إطلاق النار، وقد تابعنا حجج الشاكي ورد المشكو في حقه، وكانت المرافعات .

حديث الناس في العالم كله، فالحق بيّن والظلم بيّن، ولكن المستشار الألماني له رأي آخر، أعلنه بعد أن تأكد بأن الكفة تميل نحو الأبرياء الذين يدفعون حياتهم وأمنهم واستقرارهم دون ذنب ارتكبوه، فذهب إلى هناك بصفته طرفاً ثالثاً ليواجه الدعوى دفاعاً عن حكومة نتنياهو المتطرفة!

ألمانيا ليست طرفاً، ولن تكون، فهي منحازة للطرف الأول، مرتكب ((الإبادة الجماعية)) للثأر من حفنة خارجة على القانون البشري والأخلاقي، فإذا به يكون كما عهدناه يجرف في طريقه الطفل والمرأة والعاجز دون احترام للحياة.

ألمانيا تريد أن تضعف القضية، وتشتت الانتباه، مدعية بلسان مكتب المستشار، وهو رئيس الحكومة، بأن عمليات القتل والتشريد والهدم، والتي سجلت أرقاماً صادمة للكل، ليست إبادة وليست جريمة حرب، وللأسف الشديد تغنى ذلك البيان بتاريخ ألمانيا في الدفاع عن الحقوق ورفضها لأي شكل من أشكال التمييز والعنصرية، واستشهد بالتاريخ، وليته لم يفعل، فالتاريخ غير قابل للتحريف، ولا يمكن أن يؤخذ من أصحاب ((الكلام المرسل))، التاريخ وثائق ووقائع، وقد تكفل رئيس جمهورية ((ناميبيا)) الأفريقية بالرد على المستشار، وذكره بما فعله جيش الاحتلال الألماني القيصري في بداية القرن العشرين ببلاده، فقد سجلت ((الإبادة الجماعية)) في ناميبيا وباعتراف ألماني رسمي بعد مرور قرن كامل.

تحركت ألمانيا نتيجة ((عقدة الذنب)) التي ما زالت تلطخ سمعتها، ذنب اليهود الأبرياء الذين تعرضوا للإبادة الجماعية قبل حوالي 80 سنة على أرضها وفي الدول التي احتلتها، إبادة الأفران أو ما يسمى ((الهولوكوست))، فهل يعقل أن تعمي العقدة أصحابها عن الحقيقة؟!