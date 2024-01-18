أبل تتصدر سوق الهواتف الذكية

أبل تتصدر سوق الهواتف الذكية
التاريخ
1/18/2024 8:01:14 PM
(MENAFN
- Al-Bayan)
تفوقت أبل على سامسونغ لتصبح أكبر شركة مصنعة للهواتف الذكية في العالم لأول مرة، فلقد باتت تمثل أكثر من 20 % من المبيعات العالمية.
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