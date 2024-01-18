بغداد: انسحاب «التحالف الدولي» ضرورة لأمن واستقرار العراق

جدد رئيس الوزراء العراقي، محمد شيّاع السوداني، أمس، الدعوة لرحيل التحالف الدولي ضد ((داعش)) من العراق، معتبراً أن انتهاء مهمة القوات الأجنبية أضحت ((ضرورة لأمن واستقرار البلاد)).

وقال السوداني، خلال المنتدى الاقتصادي العالمي في مدينة دافوس السويسرية، إنه من الضروري ((البدء فوراً في حوار للخروج بتفاهم حول ترتيب جدول زمني لإنهاء مهمة المستشارين الدوليين)).

وأكد أن ((انتهاء مهمة التحالف الدولي ضرورة لأمن واستقرار العراق، كما أنها ضرورة للحفاظ على العلاقات الثنائية البناءة بين العراق ودول التحالف)).

وبيّن السوداني أنه لم يعد هناك أي مبررات لوجود التحالف الدولي، وقال: ((اليوم، الموقف الأمني، بشهادة كل المختصين في العراق، ولدى الأصدقاء، أن ((داعش)) لا تمثل تهديداً للدولة العراقية)).

وأكمل: ((حالياً، هناك مجاميع منفردة لأشخاص يهربون ويختبئون في الكهوف في الجبال والصحاري، تطاردهم الأجهزة الأمنية وتقتص منهم)).

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