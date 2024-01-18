لافروف: هدفنا في 2024 عدم الاعتماد على الغرب

أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن هدف بلاده خلال العام الجاري هو التخلص من أي اعتماد على الغرب في الاقتصاد أو سلاسل التوريد، واصفاً العلاقات الروسية الصينية بأنها تشهد أفضل فترة في تاريخها، الذي يمتد لقرون من الزمان.

جاءت تصريحاته خلال المؤتمر الصحافي السنوي حول نتائج السياسة الخارجية الرئيسة الروسية لعام 2023، في العاصمة موسكو، وأضاف لافروف: ((المهمة المطروحة الآن هي التخلص من الاعتماد على سلاسل الإنتاج أو التمويل أو الخدمات المصرفية أو سلاسل التوريد، التي يسيطر عليها أو تتأثر بشدة بنظرائنا الغربيين))، بحسب ((تاس)).

وقال لافروف: إن الحكومة الروسية تعمل بدأب على تنفيذ ((خطط ملموسة)) في التنمية المحلية، وتابع: ((اجتمع الرئيس (الروسي فلاديمير بوتين) مؤخراً مع المسؤولين الحكوميين، (لمناقشة) ضمان التنمية المستدامة لاقتصادنا في جميع الجوانب وسط السياسة، التي تنتهجها الولايات المتحدة وأتباعها)).

من ناحية أخرى، قال وزير الخارجية الروسي: ((إن العلاقات بين روسيا والصين تشهد أفضل فترة في تاريخها، الذي يمتد لقرون من الزمان)).

وأضاف: ((أنا متأكد من أنكم على علم بتقييماتنا لتطور العلاقات مع الصين، إنها أسرع اقتصاد نمواً، إلى جانب الاقتصاد الهندي)).

ونوه لافروف بأنه ((من المهم بشكل خاص بالنسبة لنا أن (الرئيس الصيني)، شي جين بينغ، توجه في أول زيارة رسمية له إلى موسكو في مارس 2023، بعد إعادة انتخابه رئيساً للصين))، بحسب ما ذكرته وكالة ((تاس)) الروسية للأنباء.

وأوضح لافروف ((بدوره، زار بوتين الصين في أكتوبر الماضي، للمشاركة في منتدى ((الحزام والطريق)) الثالث للتعاون الدولي)).

ولفت لافروف أيضاً إلى التطور التدريجي لعلاقات التعاون المميزة بشكل خاص مع الهند، وقال لافروف: ((هنا أيضاً يوجد حوار منتظم على أعلى مستوى، على غرار وزارتي الخارجية)).

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