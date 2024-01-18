«حرب المسيّرات » تحتدم بين موسكو وكييف

وصلت مسيّرات كييف، أمس، إلى مقاطعة لينينغراد، بينما قصفت مستودعاً للنفط في محيط سانت بطرسبرغ، فيما أسقطت الدفاعات الروسية مسيّرة قرب موسكو، بالتزامن مع سيطرة القوات الروسية على قرية شرقي أوكرانيا، وإعلانها القضاء على أكثر من 860 عسكرياً أوكرانياً، وإسقاط 91 مسيّرة أطلقتها قوات كييف على مختلف المحاور خلال 24 ساعة.

واستهدفت أوكرانيا ليلاً مستودعاً للنفط، شمالي روسيا بمسيّرات، على ما أفاد مصدر أمني أوكراني.

وذكر المصدر أن الاستخبارات العسكرية الأوكرانية مسؤولة عن العملية في مقاطعة لينينغراد (شمال غرب) في محيط سانت بطرسبرغ، على بعد نحو 1000 كيلومتر من الحدود الأوكرانية. ونوّه المصدر إلى إصابة أهداف في المنطقة، ليؤكد معلومات نشرتها وسائل إعلام أوكرانية.

وأكد رئيس بلدية موسكو، سيرغي سوبيانين، إسقاط الدفاعات الروسية المضادة للطائرات، ليلاً، مسيّرة، جنوبي العاصمة، في حين صد هجوم جوي جديد في منطقة بيلغورود، المحاذية لأوكرانيا، بحسب حاكمها.

وقال سوبيانين: ((في مدينة بودولسك، صدت الدفاعات المضادة للطائرات، هجوماً بمسيّرة كانت تحلق باتجاه موسكو))، مضيفاً إن ((البيانات الأولية تشير إلى عدم تسجيل أضرار أو إصابات في المواقع التي سقط فيها الحطام)).

وفي بيان منفصل، أكدت وزارة الدفاع الروسية، إسقاط مسيّرة أوكرانية في منطقة موسكو، واعتراض أخرى في لينينغراد (شمال غرب)، المقاطعة التي نادراً ما يطالها هذا النوع من الهجمات.

هجمات عنيفة

وتشهد منطقة بيلغورود، المحاذية لأوكرانيا، هجمات عنيفة منذ أشهر. وقال حاكم بيلغورود، فياتشيسلاف غلادكوف، إن القوات المسلحة أسقطت 10 صواريخ كانت تحلق باتجاه بيلغورود.

في الأثناء، أحكم الجيش الروسي، سيطرته على قرية في منطقة دونيتسك، شرقي أوكرانيا، ما يظهر ضغط موسكو المتزايد منذ أسابيع على خط الجبهة. وقالت وزارة الدفاع الروسية ضمن الإحاطة اليومية بشأن العمليات في أوكرانيا: ((في منطقة دونيتسك، أتاحت العمليات النشطة التي نفذتها وحدات مجموعة ((الجنوب)) تحرير قرية فيسيلوي)).

وأكدت ((الدفاع الروسية)) القضاء على أكثر من 860 عسكرياً أوكرانياً، وإسقاط 91 مسيرة أطلقتها قوات كييف على مختلف المحاور خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

قدرات دفاعية

إلى ذلك، أبدت فرنسا استعدادها تزويد أوكرانيا 12 مدفعاً إضافياً من طراز ((قيصر))، ودعت حلفاءها للمساهمة في تأمين 60 مدفعاً آخر، لتعزيز قدرات كييف الدفاعية ضد موسكو. وصرّح وزير الدفاع الفرنسي، سيباستيان لوكورنو، خلال إطلاقه في باريس ((تحالفاً من أجل المدافع))، شارك فيه نظيره الأوكراني، رستم أميروف، عن بُعد، قائلاً: ((قررت صرف 50 مليون يورو)) من صندوق الدعم الفرنسي لأوكرانيا، ((ما يتيح شراء 12 مدفعاً من طراز ((قيصر)))).

وأضاف لوكورنو، أمام ممثلي 23 دولة داعمة لكييف، أن باريس لديها القدرة على إنتاج 60 مدفعاً آخر تناهز قيمتها 250 مليون يورو ((وهو مبلغ يبدو لي أنه في متناول مختلف ميزانيات الحلفاء)).

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز