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الصومال: لا وساطة إلا بتنصل إثيوبيا من اتفاق «أرض الصومال»

1/18/2024 8:01:13 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

شددت الحكومة الصومالية، أمس، على أنه لا مجال لوساطة في خلاف مع إثيوبيا، ما لم تنسحب أديس أبابا من اتفاق بحري أبرمته مع ((أرض الصومال)).

وتصاعد التوتر في منطقة القرن الأفريقي، بعدما وقعت إثيوبيا مذكرة تفاهم مع ((أرض الصومال)) مطلع يناير الجاري، يوفر لأديس أبابا منفذاً مائياً على البحر الأحمر.

وأفادت وزارة الخارجية الصومالية، في بيان: ((لا مجال لوساطة ما لم تنسحب إثيوبيا من مذكرة التفاهم غير القانونية، وتعيد تأكيد سيادة الصومال ووحدة أراضيه)).

يأتي الموقف الصومالي غداة اجتماع لمجلس السلم والأمن في الاتحاد الأفريقي، لمناقشة الأزمة، دعا البلدين الجارين إلى ((ممارسة ضبط النفس، وخفض التصعيد، والانخراط في حوار مفيد بهدف التوصل إلى تسوية سلمية للمسألة)).

جدير بالذكر أن ((أرض الصومال)) ستمنح بموجب المذكرة الثنائية، إثيوبيا، التي تريد إقامة قاعدة بحرية ومرفأ تجارياً على البحر الأحمر، حق استخدام واجهة بحرية بطول 20 كيلومتراً من أراضيها مدة 50 عاماً، عبر اتفاقية ((إيجار)).

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