أكبر مناورات لـ«الناتو» منذ الحرب الباردة

يعتزم حلف شمال الأطلسي ((الناتو))، الأسبوع المقبل، حشد 90 ألف جندي، من أجل مناورة ترمي إلى استعراض قدراته على الردع أمام روسيا، في أكبر تدريب ينظمه الحلف منذ نهاية الحرب الباردة، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، أمس.

وصرح القائد الأعلى للحلف في أوروبا، الجنرال الأمريكي كريستوفر كافولي، لصحافيين، إن التدريب ((المدافع الصامد)) سيستمر حتى أواخر مايو المقبل.

يشمل التدريب، وحدات من كل الدول الأعضاء الـ31 في ((الناتو))، إضافة إلى السويد الدولة المرشحة للانضمام إلى الحلف. وأضاف كافولي: ((سيكون هذا دليلاً واضحاً على وحدتنا، وقوتنا، وتصميمنا على حماية بعضنا البعض)).

فيما تعتزم بريطانيا المشاركة بـ20 ألف جندي في التدريبات، حسبما أعلن وزير الدفاع البريطاني، غرانت شابس.

وطبقاً لمعلومات حصلت عليها (د ب أ)، فإن سيناريو ((المدافع الصامد)) الذي من المقرر أن يبدأ فبراير المقبل، هو هجوم روسي على أراضي ((الحلفاء))، الأمر الذي يقضي بتفعيل (البند الخامس) من معاهدة ((الناتو)) التي تنص على التعهد بالدفاع الجماعي.

جدير بالذكر، أنه لم يتم تفعيل (البند الخامس) إلا مرة عقب هجمات 11 سبتمبر 2001، على برجي التجارة العالمية في نيويورك. فيما جرى تنظيم أكبر تدريبات الحلف ما بعد الحرب الباردة عام 2018، وسميت حينها ((ترايدنت جنكشتر))، وأجريت في النرويج بمشاركة 51 ألف جندي.

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