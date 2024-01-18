باكستان ترد.. وتضرب أهدافاً في إيران

أعلنت إسلام آباد، أمس، أن الجيش الباكستاني شنّ سلسلة ضربات عسكرية ضد ما سمتها بـ((مخابئ إرهابية)) في مقاطعة سيستان وبلوشستان، في العمق الإيراني، أسفرت عن مقتل عدد ممن وصفتهم بـ((الإرهابيين)) خلال عملية اعتمدت على معلومات استخباراتية.

تأتي الضربة، رداً على ما شنّته إيران من ضربات ضد مواقع في باكستان، أودت بحياة طفلين. وأكدت طهران، أن باكستان هاجمت قرية حدودية، جنوب شرقي البلاد، بعدة صواريخ، ما أسفر عن سقوط 9 أشخاص، بينهم 3 نساء، و4 أطفال غير إيرانيين.

وأفاد الجيش الباكستاني، في بيان، بأنه نفذ ضربات دقيقة في إيران باستخدام مسيّرات، وصواريخ، وأسلحة موجهة عن بُعد، مضيفاً: ((نجحنا في ضرب مخابئ تستخدمها منظمات إرهابية، لاسيما جبهة تحرير بلوشستان)). وأوضح: ((التزمنا أقصى درجات الحذر خلال الضربات في إيران لتجنب وقوع أضرار جانبية)).

وذكرت وزارة الخارجية في إسلام آباد، عبر بيان، أن ((باكستان نفّذت سلسلة ضربات عسكرية منسقة جداً ودقيقة ضد ملاذات إرهابية في محافظة سيستان وبلوشستان الإيرانية))، مضيفة إن ((عدداً من الإرهابيين قتلوا)).

وأكدت أنها ستواصل ((اتخاذ جميع الخطوات اللازمة للحفاظ على سلامة وأمن شعبنا))، وأكد بيان ((الخارجية)) أن باكستان ((تحترم بشكل كامل سيادة وسلامة أراضي الجمهورية الإسلامية الإيرانية))، منوّهة إلى أن ((الهدف الوحيد من التحرك هو السعي لتحقيق أمن باكستان ومصالحها الوطنية، وهو أمر بالغ الأهمية، ولا يمكن المساس به)).

7 مواقع

وصرح مصدر استخباراتي باكستاني كبير، غير مخوّل بتقديم معلومات لوسائل الإعلام، لـ((فرانس برس)): ((يمكنني فقط أن أؤكد أننا نفذنا ضربات ضد مجموعات مسلحة مناهضة لباكستان، استهدفت داخل إيران)). فيما قال مسؤول أمني باكستاني لـ((سي إن إن))، إن إسلام أباد استهدفت 7 مواقع داخل إيران.

بينما نوّه مصدر ثالث من داخل المخابرات الباكستانية، لـ((رويترز))، بأن الضربات نفذتها طائرات عسكرية، و((عادت بنجاح بعد استهداف المخابئ))، لافتاً إلى أن ((الضربات استهدفت مسلحين بلوش داخل إيران)). وأردف بالقول: ((المسلحين المستهدفين، ينتمون إلى جبهة تحرير بلوشستان))، التي تسعى إلى استقلال إقليم بلوشستان الباكستاني.

وساطة صينية

في الغضون، عبّرت الصين عن استعدادها للتوسط بين باكستان وإيران، بعدما تبادلتا القصف عند الحدود بين البلدين.

وقالت الناطق باسم الخارجية الصينية، ماو نينغ، خلال مؤتمر صحافي: ((يأمل الجانب الصيني، بشكل صادق، أن يكون بإمكان الطرفين التهدئة وممارسة ضبط النفس وتجنّب تصعيد التوتر)). وأضافت نينغ: ((نحن على استعداد للعب دور بنّاء في خفض التصعيد في حال رغب الطرفان بذلك)).

إلى ذلك، دعا كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني، يوشيماسا هاياشي، الجانبين، لممارسة أقصى درجات ضبط النفس، قائلاً: ((نراقب الوضع من كثب)).

وقالت المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن موسكو تدعو طهران وإسلام آباد إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، وحل القضايا عبر السُبل الدبلوماسية فقط.

وأضافت زاخاروفا، في بيان: ((نتابع بقلق، التصعيد المتزايد في الأيام الأخيرة للوضع في المنطقة الحدودية بين إيران وباكستان، وندعو الطرفين إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، وحل المسائل الخلافية بالطرق السياسية والدبلوماسية حصراً، ونؤكد مرة أخرى ضرورة القيام بكل ما يلزم لمكافحة الإرهاب خارج الأراضي السيادية بالاتفاق والتنسيق بين سلطات الدول المعنية))، بحسب ما أوردت وكالة ((سبوتنيك)) الروسية للأنباء.

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