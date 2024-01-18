البرلمان الأوروبي يصوّت لوقف نار دائم

دعا البرلمان الأوروبي؛ السلطة التشريعية في الاتحاد الأوروبي، أمس، للمرة الأولى، منذ اندلاع الحرب على غزة، إلى وقف إطلاق نار ((دائم)) في القطاع، مشترطاً في بيانه الإفراج ((الفوري)) عن الأسرى الإسرائيليين، وتفكيك حركة ((حماس)).

وصادق البرلمان الأوروبي خلال جلسة عقدها في مدينة ستراسبورغ الفرنسية، على ((قرار رمزي)) (غير ملزم)، يدعو فيه إلى وقف نهائي لإطلاق النار في غزة، بعد موافقة دوله الأعضاء بأغلبية كبيرة 312 صوتاً، مقابل 131 صوتاً، فيما امتنع 72 عضواً عن التصويت.

في وقت حضّ البرلمان، دول الاتحاد الأوروبي على تشكيل مهمة بحرية، من أجل حماية حرية الملاحة في منطقة البحر الأحمر، من الهجمات الحوثية.

في الغضون، سعت 3 مجموعات من المشرعين الأوروبيين، هم: الاشتراكيون، والوسطيون، والخضر، إلى استصدار قرار يدعو إلى وقف دائم لإطلاق النار، واستئناف الجهود للوصول إلى حل سياسي.

ودعا نص القرار إلى الإفراج الفوري غير المشروط عن جميع الأسرى الإسرائيليين، وتفكيك حركة ((حماس)).

غير أن حزب الشعب الأوروبي، الذي ينتمي إلى يمين الوسط، ويعد أكبر مجموعة في البرلمان الأوروبي، دفع بتعديل على النص أثناء التصويت.

وطالب بوقف دائم لإطلاق النار، واستئناف الجهود للوصول إلى حل سياسي، ((شريطة)) إطلاق سراح الأسرى وتفكيك ((حماس)).

كانت مسودة القرار التي طرحها اليسار الاشتراكي الديمقراطي، والخضر، والوسط، لا تنص بالأساس على أي شرط لقاء وقف إطلاق النار، لكن النواب الأوروبيين أيدوا تعديلاً قدمه الحزب الشعبي الأوروبي (يمين)، أكبر كتلة سياسية في برلمان ستراسبورغ، ينص على هذا الشرط.

ورفض الحزب الشعبي الأوروبي تأييد مسودة القرار، معتبراً أن الدعوة إلى وقف إطلاق نار دائم ((يقوض حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، ويعرّض لمزيد من الخطر حياة (الأسرى) الذين لا تزال ((حماس)) تحتجزهم))، وفق ما جاء في بيان أصدره الحزب قبل عملية التصويت.

وأضاف البيان أن ((أي وقف إطلاق نار، يجب أن يخضع لهذه الشروط)). وكشفت المناقشات التي سبقت عملية التصويت، أول من أمس، وشهدت في غالب الأحيان احتداماً، عن الانقسامات القائمة بين المجموعات السياسية والدول الأعضاء الـ 27 منذ اندلاع ((حرب غزة)) في 7 أكتوبر 2023.

جدير بالذكر أنه في ظل الانقسامات، لم يتوصل قادة دول وحكومات التكتل الأوروبي خلال قمتهم الأخيرة، ديسمبر الماضي، إلى التوافق على بيان مشترك حول الوضع في غزة.

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