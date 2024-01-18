جولة رابعة من الضربات الأمريكية ضد الحوثيين

شنت الولايات المتحدة، فجر أمس، جولة رابعة، في أقل من أسبوع، من الضربات في اليمن، مستهدفة مواقع مخصصة لإطلاق الصواريخ التي يستخدمها الحوثيون في ضرب السفن بمنطقة البحر الأحمر وخليج عدن، عدّتها ((تهديداً وشيكاً)). الضربة الأمريكية الجديدة شملت: محافظات صعدة، والحديدة، وذمار، والبيضاء.

ووفقاً لمسؤولين أمريكيين، استخدمت الولايات المتحدة صواريخ ((توماهوك)) في استهداف 14 منصة إطلاق صواريخ تابعة للحوثيين، أطلقت من سطح سفن للبحرية الأمريكية، والغواصة ((يو إس إس فلوريدا)).

وبحسب مصادر يمنية، استهدفت المقاتلات الأمريكية مدرسة ((الحرس الجمهوري)) في محافظة ذمار، وقاعدة ((الصمع)) العسكرية في أطراف محافظة صعدة مع محافظة عمران، وموقع ((طخية)) في مديرية مجز، و((المعهد التقني)) في مديرية الصومعة.

وأفادت القيادة العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط ((سنتكوم))، في بيان، بأن ضربها لقاذفات الصواريخ الحوثية، يأتي في سياق الجهود المستمرة، متعددة الجنسيات، لحماية حرية الملاحة، ومنع الهجمات على حركة المرور البحرية الأمريكية والشركاء في البحر الأحمر، مؤكدة أن الجيش الأمريكي نفّذ ضربات على 14 صاروخاً للحوثيين كانت معدّة للإطلاق من مناطق يسيطرون عليها في اليمن.

وبررت ((سنتكوم)) الضربة الأمريكية الرابعة بأن ((الصواريخ مثلت خطراً داهماً)).

وترجّح ((سنتكوم))، أن تؤدي الضربات، إلى جانب إجراءات أخرى اتخذتها، إلى إضعاف قدرات الحوثيين على مواصلة هجماتهم ضد السفن في منطقة البحر الأحمر ومضيق ((باب المندب)) وخليج عدن.

ونقل البيان، عن قائد ((سنتكوم))، الجنرال مايكل إريك كوريلا، قوله: ((سنواصل أنشطتنا، وسنواصل اتخاذ الإجراءات اللازمة، لحماية حياة البحارة الأبرياء، وسنحمي شعبنا دائماً)). وأضاف: إن الحوثيين يعرضون البحارة الدوليين للخطر، بينما يعطلون ممرات الشحن البحري، جنوبي البحر الأحمر، والممرات المائية المجاورة.

في الغضون، طالبت روسيا، الولايات المتحدة، وقف ضرباتها ضد الحوثيين في اليمن، للمساعدة في إيجاد حل دبلوماسي، يضع حداً للتوتر المرتبط بهجمات الحوثيين على السفن في البحر الأحمر.

وقال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافرورف، لصحافيين في موسكو: ((الأهم الآن هو وقف (الضربات) على اليمن، نظراً إلى أنه كلما قصف الأمريكيون والبريطانيون أكثر، يصبح الحوثيون أقل استعداداً للتحاور)).

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