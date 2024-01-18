دمار هائل في شمال غزة مع غارات كثيفة في الوسط والجنوب

فيما يواصل الجيش الإسرائيلي حربه على قطاع غزة، شهد اليوم الـ 104 للحرب، قصفاً كثيفاً من الطيران الحربي الذي شن غارات طالت مناطق متفرقة من القطاع، فاستهدف مخيم المغازي وسط القطاع، فيما طالت الغارات مناطق الوسط والجنوب.

في وقت، دعا وزير إسرائيلي، من جديد، إلى ((احتلال قطاع غزة، والبقاء فيه، وتشجيع هجرة سكانه))، رغم الانتقادات الدولية لمثل تلك التصريحات.

وكشف انسحاب الجيش الإسرائيلي من بعض الأحياء السكنية، شمالي قطاع غزة، أول من أمس، عن دمار هائل في المباني والمنازل والمرافق الحيوية والصحية والبنى التحتية.

وانتشرت مشاهد مفزعة لحجم الدمار الذي أصاب أحياء سكنية كاملة في محافظة شمال قطاع غزة. وأظهرت الصور التي التقطت لمناطق ((الصفطاوي))، و((أبو شرخ))، و((الفالوجا))، و((جباليا))، تدمير مئات المنازل بشكل كامل، فضلاً عن أضرار بليغة لحقت بالمنازل التي لم يتم تسويتها بالأرض.

كما كشفت عن حجم الأضرار التي لحقت بالبنى التحتية بتلك المناطق من تجريف للشوارع المرصفة والمعبدة. وبفعل القصف والتجريف، غرقت شوارع تلك المناطق بمياه الصرف الصحي غير المعالجة، كما انتشرت النفايات في شوارعها، ما ينذر بكارثة بيئية وصحية.

من جانب آخر، دعا وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، مجدداً، إلى ((احتلال قطاع غزة، والبقاء فيه، وتشجيع هجرة سكانه)). جاء ذلك خلال مقابلة أجرتها القناة ((13)) العبرية، مساء أول من أمس، مع الوزير اليميني المتطرف، رئيس حزب ((القوة اليهودية)).

وقال بن غفير، منتقداً سير الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة: ((انتقادي لمسار الحرب واضح: عليك أن تتقدم للأمام كي تحسم)). وأضاف: ((الجنود يقومون بعمل ممتاز، لكن في مجلس الوزراء المصغر عليك أن تعطي الجنود الدعم حتى يحسموا)).

وتابع: ((آمل ألا يعيدنا عناصر ((الليكود)) إلى الوراء عن إنجازات الحرب)). وأوضح أن نتانياهو، رئيس حزب الليكود، يقود مفاوضات مع حزب ((هناك مستقبل)) بزعامة رئيس المعارضة، يائير لابيد، ((لإدخالهم الحكومة أيضاً على حسابي)).

ومضى بن غفير قائلاً: ((يجب احتلال قطاع غزة، والبقاء داخله، وتشجيع الهجرة الطوعية لسكانه، وإذا حسمنا الحرب فسيكون ذلك عملياً)).

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