إطلاق شبكة معرفية بين مراكز الثورة الصناعية الرابعة

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلن مركز الثورة الصناعية الرابعة في الإمارات، عن إطلاق برنامج التبادل المعرفي في قطاع الذكاء الاصطناعي، وذلك خلال مشاركة دولة الإمارات في المنتدى.
كما تم الإعلان عن توقيع اتفاقية شراكة بين مركزي الثورة الصناعية الرابعة في الإمارات ورواندا لتفعيل هذا البرنامج، وتحقيق مستهدفاته المستقبلية، والتي تركز بشكل رئيس على تعزيز التعاون بين القادة والمبتكرين والخبراء في مجالات الذكاء الاصطناعي حول العالم لتوظيف إمكاناته الواعدة في تحفيز مسيرة التقدم العالمي.
وجرى توقيع الاتفاقية في جناح دولة الإمارات، والذي يحمل شعار ((لا شيء مستحيل)) للعام الثاني على التوالي، وذلك بحضور وخلفان جمعة بلهول الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، وجيريمي يورجنز مدير عام المنتدى الاقتصادي العالمي، وباولا إنغابير وزيرة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والابتكار في رواندا.
ومن المقرر أن تشهد الفترة المقبلة انضمام مراكز أخرى من شبكة مراكز الثورة الصناعية الرابعة التابعة للمنتدى الاقتصادي العالمي إلى هذا البرنامج، للمساهمة في توحيد الجهود العالمية لرسم صورة شاملة للاستخدامات الواعدة لتقنيات المستقبل.
وأكد خلفان جمعة بلهول الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، التي تشرف على مركز الثورة الصناعية الرابعة في الإمارات، أن إطلاق هذه المبادرة يهدف إلى إنشاء مجتمع عالمي متكامل.
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