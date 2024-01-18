Friday, 19 January 2024 06:14 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


إطلاق شبكة معرفية بين مراكز الثورة الصناعية الرابعة

1/18/2024 8:01:12 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلن مركز الثورة الصناعية الرابعة في الإمارات، عن إطلاق برنامج التبادل المعرفي في قطاع الذكاء الاصطناعي، وذلك خلال مشاركة دولة الإمارات في المنتدى.

كما تم الإعلان عن توقيع اتفاقية شراكة بين مركزي الثورة الصناعية الرابعة في الإمارات ورواندا لتفعيل هذا البرنامج، وتحقيق مستهدفاته المستقبلية، والتي تركز بشكل رئيس على تعزيز التعاون بين القادة والمبتكرين والخبراء في مجالات الذكاء الاصطناعي حول العالم لتوظيف إمكاناته الواعدة في تحفيز مسيرة التقدم العالمي.

وجرى توقيع الاتفاقية في جناح دولة الإمارات، والذي يحمل شعار ((لا شيء مستحيل)) للعام الثاني على التوالي، وذلك بحضور وخلفان جمعة بلهول الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، وجيريمي يورجنز مدير عام المنتدى الاقتصادي العالمي، وباولا إنغابير وزيرة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والابتكار في رواندا.

ومن المقرر أن تشهد الفترة المقبلة انضمام مراكز أخرى من شبكة مراكز الثورة الصناعية الرابعة التابعة للمنتدى الاقتصادي العالمي إلى هذا البرنامج، للمساهمة في توحيد الجهود العالمية لرسم صورة شاملة للاستخدامات الواعدة لتقنيات المستقبل.

وأكد خلفان جمعة بلهول الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، التي تشرف على مركز الثورة الصناعية الرابعة في الإمارات، أن إطلاق هذه المبادرة يهدف إلى إنشاء مجتمع عالمي متكامل.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز

MENAFN18012024000110011019ID1107740714

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث