لجنة حوكمة الذكاء الاصطناعي تبحث سبل دعم جهود الحكومات

بحثت لجنة حوكمة الذكاء الاصطناعي، سبل دعم جهود الحكومات في تهيئة البيئة الحاضنة والممكنة لابتكار الحلول المدعومة بالذكاء الاصطناعي، واستخدامها بشكل فعال، والسعي المستمر لتصميم أطر عمل جديدة، وتوسيع دائرة الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص، في وضع ضوابط تسهم في تحقيق أهداف اللجنة بتمكين الحكومات والأفراد والمؤسسات حول العالم، من الوصول إلى حلول الذكاء الاصطناعي، والاستفادة منها في مختلف المجالات.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الذي عقد ضمن أعمال المنتدى، وتشهد مشاركة إماراتية كبيرة بأكثر من 100 شخصية من رؤساء الشركات والقطاع الخاص والمسؤولين الحكوميين.

وتمثل لجنة حوكمة الذكاء الاصطناعي مبادرة من المنتدى الاقتصادي العالمي، تضم 10 من القيادات العالمية البارزة في مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا، وتجمع الحكومات والشركات والخبراء، في جهد عالمي مشترك لتطوير الذكاء الاصطناعي وتطبيقه وإدارته بشكل مسؤول، وضمان الوصول الشامل إلى هذه التكنولوجيا في جميع أنحاء العالم، وتحسين جودة البيانات وتوافرها.

استشراف المستقبل

وأكد معالي عمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد في دولة الإمارات، عضو لجنة حوكمة الذكاء الاصطناعي، أن حكومة دولة الإمارات تركز على استشراف المستقبل الرقمي، ورسم توجهاته، والبناء على إمكاناته الكبيرة، بما ينعكس إيجاباً على الأجيال القادمة، ترجمة لتوجيهات القيادة الرشيدة بالتركيز على تطوير تكنولوجيا المستقبل والتحول الرقمي الشامل، لتعزيز ريادة الدولة وتنافسيتها.

وقال معاليه إن التعاون الدولي ومشاركة الخبرات والمعارف، عاملان أساسيان في دعم جهود تطوير المشهد التكنولوجي العالمي، وبناء مستقبل رقمي واعد، وتمكين المجتمعات من الاستفادة من حلوله المبتكرة، مع ضمان تطوير الأطر التنظيمية المعززة للاستخدام المسؤول لهذه الحلول.

وقالت باولا إنجابير وزيرة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والابتكار في رواندا: ((تهدف مشاركة رواندا في لجنة حوكمة الذكاء الاصطناعي، إلى ضمان أن رواندا شريك أساسي في تشكيل مستقبل حوكمة الذكاء الاصطناعي، وتعزيز الوصول الرقمي، وتماشياً مع هذه الجهود، سيستضيف مركز رواندا للثورة الصناعية الرابعة، بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي، قمة رفيعة المستوى حول الذكاء الاصطناعي في أفريقيا في نهاية عام 2024.

نظام بيئي

وقالت كاثي لي رئيس قسم الذكاء الاصطناعي والبيانات والميتافيرس بمؤسسة المنتدى الاقتصادي العالمي، إن لجنة حوكمة الذكاء الاصطناعي تلعب دوراً في الوصول إلى الموارد المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، وترسيخ نظام بيئي أكثر شمولاً ومسؤولية للذكاء الاصطناعي.

وقالت غاري كوهن نائب رئيس شركة ((آي بي إم)): في حين أننا نواصل في تطوير قطاع الذكاء الاصطناعي في شركة ((آي بي إم))، يجب علينا الأخذ بعين الاعتبار، الاستخدامات المسؤولة لهذه التكنولوجيا، والتعاون مع الحكومات والشركات والمجتمعات على مستوى العالم لإنشاء أطر أخلاقية وسياسية تحدد كيفية تصميم الذكاء الاصطناعي.

وقال بول دوجيرتي كبير مسؤولي الابتكار التكنولوجي في شركة ((أكسنتشر)): يتميز الذكاء الاصطناعي بتسارع تطوره الكبير على مدى الوقت، ما يجعل تعاون القطاعين الحكومي والخاص أولوية لتبادل الأفكار.

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