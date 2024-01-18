11 مليون درهم لدعم الأفكار العالمية في تقنيات الغذاء

أعلنت مؤسسة ((مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية))، عن إطلاق برنامج منح بقيمة 11 مليون درهم ((حوالي 3 ملايين دولار))، وذلك بالتعاون مع منصة ((UpLink))، التابعة للمنتدى الاقتصادي العالمي، بهدف المساهمة في الجهود الدولية لمكافحة الجوع، وتعزيز مرونة واستدامة وصحة أنظمة الغذاء والماء.

ووقعت مؤسسة ((مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية))، خطاب نوايا مع منصة ((UpLink)) التابعة للمنتدى الاقتصادي العالمي، بهدف دعم المبادرة العالمية لمراكز الابتكار الغذائي، وبشكل عام، يهدف التعاون بين الطرفين إلى تعزيز الجهود المشتركة الرامية لتحقيق مزيد من الابتكار في مجال أنظمة الغذاء.

تعاون

وجاء الإعلان عن توقيع اتفاقية التعاون الجديدة، على هامش مشاركة مؤسسة ((مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية)) في أعمال المنتدى، في إطار البرامج والمبادرات التي ينفذها ((مركز الابتكار الغذائي)) في الإمارات، الذي أطلقته مؤسسة المبادرات، بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي في ديسمبر الماضي، خلال مشاركتها في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ ((COP28))، الذي عقد في مدينة إكسبو دبي، لتشجيع الابتكارات، وتحسين آليات إنتاج الغذاء، وتوفيره لمستحقيه من الفقراء بطرق مستدامة.

ومن خلال منصة ((UpLink))، وشبكة مراكز الابتكار الغذائي حول العالم، يهدف التعاون بين الطرفين إلى استثمار الأفكار المبتكرة لإيجاد أفضل السبل لمواجهة انعدام الأمن الغذائي، ودعم وتمكين المبدعين في قطاع النظم الغذائية من ترجمة أفكارهم إلى واقع ملموس، من خلال تزويدهم بالموارد اللازمة لإطلاق وتنفيذ برامج نوعية، وتسهيل عملهم من الناحية الإجرائية، إضافة إلى تقديم كل مساندة ممكنة، انطلاقاً من الخبرة الكبيرة التي تمتلكها مؤسسة ((مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية)) في مجالات العمل الإنساني والإغاثي، وفي جميع محاور عملها وبرامجها.

كما تهدف مؤسسة المبادرات من إطلاق البرنامج الجديد، إلى تشجيع مبدأ المبادرة الخلاقة في سياق أوسع، يسهم في التعاطي الفعال مع جملة من التحديات الإنسانية الملحة، تبدأ بتوفير الغذاء، وتمتد لتشمل التعليم والصحة والعمل والأمان الاجتماعي.

غايات نبيلة

وأكد سعيد العطر، الأمين العام المساعد لمؤسسة ((مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية))، أن ((مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية)) مستمرة في تطوير برامجها ومشاريعها وفق رؤية إنسانية شاملة، تستهدف تغيير حياة عشرات ملايين البشر نحو الأفضل، وتمكين الشرائح الفقيرة من الحصول على احتياجاتها الأساسية، ومساعدتها لتجاوز أزماتها المعيشية، والتمتع بشروط العيش الكريم، مشيراً معاليه إلى أهمية الشراكات التي تبرمهما مؤسسة المبادرات لتحقيق هذه الغايات النبيلة التي أنشئت المؤسسة من أجلها.

وقال: ((يجسد برنامج المنح مبدأ رئيساً في عمل المؤسسة، وهو الانفتاح على الأفكار الجديدة، والإعلاء من شأن الابتكار، وتشجيع الإبداع في جميع محاور عملها وأنشطتها الإنسانية، لتحقيق التأثير الإيجابي المنشود على أوسع مدى جغرافي، والوصول إلى أكبر عدد ممكن من المحتاجين حول العالم، ولا شك في أن الشراكة الجديدة مع المنتدى الاقتصادي العالمي، تمثل خطوة مهمة في الابتكار الزراعي، وخاصة في المجتمعات الأقل حظاً، وبما ينسجم مع رؤى مؤسسة المبادرات، وحرصها الدائم على التعاون مع المنظمات الأممية والدولية، والجهات المعنية بالعمل التنموي والإنساني)).

أهداف مشتركة

من جانبه، قال البروفيسور كلاوس شواب مؤسس ورئيس المنتدى الاقتصادي العالمي: ((يعتمد رفاه مجتمعاتنا وأمنها على المدى الطويل على مرونة أنظمة الغذاء والماء، واليوم، نتشرف بتوثيق العلاقات مع دولة الإمارات ومؤسسة ((مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية))، من خلال منصة ((UpLink))، وشبكة مراكز الابتكار الغذائي، باعتبارها منصات قادرة على تعزيز التعاون، ودعم حركة الابتكار العالمية، لضمان استفادة ملايين المزارعين حول العالم، وسكان العالم الذين يتجاوز عددهم 8 مليارات نسمة، من الحلول المتخصصة، وتتيح ((UpLink)) استقطاب المبتكرين القادرين على المساهمة بشكل ملموس نحو بناء مستقبل مستدام وعادل)).

حلول مبتكرة

ويسلط التعاون المرتقب، الضوء على أبرز المبادرات القائمة حالياً في شبكة مراكز الابتكار الغذائي، كما يسهم في تطوير حلول مبتكرة عبر مختلف دول شبكة مراكز الابتكار الغذائي، بما في ذلك دولة الإمارات، وستلعب منصة ((UpLink)) دوراً محورياً في استقطاب وتسريع الابتكارات في النظم الغذائية.

وتتميز المنصة المفتوحة للابتكار، باتباع منهجية فريدة، تركز على تأسيس حركة رواد الأعمال على نطاق واسع، ومد الجسور ضمن مجتمع المبتكرين.

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