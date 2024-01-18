إطلاق منصة «نحن الإمارات للذكاء الاستراتيجي 2031»

أطلقت حكومة دولة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي، منصة ((نحن الإمارات للذكاء الاستراتيجي 2031))، التي تمثل نموذجاً رقمياً مدعوماً بالذكاء الاصطناعي، يضم أفضل المصادر المعرفية العالمية، ونخبة الخبراء العالميين المتخصصين في مختلف القطاعات، وتهدف إلى دعم شبكة صناع السياسات والاستراتيجيات وقيادات حكومة دولة الإمارات بقاعدة معرفية استراتيجية متخصصة في القطاعات ذات الأولوية التي تشملها محاور رؤية نحن الإمارات 2031، وتم توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية معرفية لتطوير المنصة.

وتم توقيع الاتفاقية ضمن أعمال الدورة الرابعة والخمسين للمنتدى الاقتصادي العالمي المنعقدة في مدينة دافوس في سويسرا، بحضور معالي محمد عبد الله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء، والبروفيسور كلاوس شواب مؤسس ورئيس المنتدى الاقتصادي العالمي، ووقعها كل من هدى الهاشمي مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء لشؤون الاستراتيجية، وستيفان ميرجينثالر، رئيس البحوث الاستراتيجية، بالمنتدى الاقتصادي العالمي.

أفكار خلاقة

وأكدت هدى الهاشمي أن تعزيز مرونة الحكومة وجاهزيتها للمستقبل وتطوير استراتيجياتها على أسس استباقية، يمثل محوراً أساسياً لتوجهات دولة الإمارات، وركيزة مهمة في رؤى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، مشيرةً إلى أن حكومة الإمارات تتجاوز الأطر التقليدية للتخطيط بتبني نهج يدمج بين التصميم العلمي والتطبيق العملي معززاً بروح الابتكار وقوة البيانات.

وأضافت أن حكومة دولة الإمارات تسعى لأن تكون مركز امتياز عالمياً في الاستباقية والفكر الاستراتيجي، وتتبنى تعزيز الجاهزية والمرونة والتطوير المستمر للاستراتيجيات على أسس استباقية محوراً أساسياً في عملها.

بناء ثقة

وأكد البروفيسور كلاوس شواب أن العالم يشهد في الوقت الراهن العديد من التحديات التي تحتم علينا القيام بالمزيد من الجهد لإعادة بناء الثقة وتجاوز التحديات الحالية وبناء جسور التعاون التي تمكن من الوصول إلى مستقبل مشرق، موضحاً أن المنتدى الاقتصادي العالمي يعتز بعلاقته المتينة مع دولة الإمارات في العديد من المجالات التي تشمل تمكين الابتكار الغذائي وإطلاق العنان لتقنيات التجارة، وتسخير التقنيات الحديثة لتحسين الخدمات الحكومية، وذلك بهدف التصدي للتحديات العالمية من خلال حلول مبتكرة.

نموذج جديد

وتمثل ((منصة نحن الإمارات للذكاء الاستراتيجي 2031)) مبادرة هادفة لدعم تحقيق التوجهات والمستهدفات الوطنية لرؤية ((نحن الإمارات 2031))، من خلال تطوير نموذج جديد للتصميم الاستراتيجي، مدعوم بالذكاء الاصطناعي، يقوم على توظيف المصادر العالمية المتخصصة، والاستفادة من البيانات والمعلومات التي يقدمها أكثر من 2500 خبير دولي وأكثر من 450 مصدراً عالمياً، في بناء الاستراتيجيات الحكومية على أسس علمية وعملية. وتستفيد المنصة من المحتوى الثري الذي توفره ((منصة الذكاء الاستراتيجي)) الخاصة بالمنتدى الاقتصادي العالمي، والتي تغطي مجموعة واسعة من المواضيع.

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