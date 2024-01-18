Friday, 19 January 2024 06:13 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


ولي عهد الشارقة يعيّن مديرين لــ «الزراعة» و«الشارقة الرقمية»

1/18/2024 8:01:12 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أصدر سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد ونائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، قرار المجلس رقم 3 لسنة 2024 بشأن ترقية وتعيين مدير لدائرة الزراعة والثروة الحيوانية في إمارة الشارقة.

ترقية

ونص القرار على أن يرقى سالم عبدالله ضحي الكعبي مدير إدارة الشؤون البلدية في دائرة شؤون البلديات إلى درجة ((مدير دائرة)) على نظام الوظائف الخاصة في حكومة الشارقة، ويعين مديراً لدائرة الزراعة والثروة الحيوانية في إمارة الشارقة.

قرار

كما أصدر سموه، قرار المجلس رقم 2 لسنة 2024 بشأن ترقية وتعيين مدير لدائرة الشارقة الرقمية.

ونص القرار على أن ترقى المهندسة لمياء عبيد الحصان الشامسي مدير إدارة التطوير الحكومي في الأمانة العامة للمجلس التنفيذي، إلى درجة ((مدير دائرة)) على نظام الوظائف الخاصة في حكومة الشارقة، وتعين مديراً لدائرة الشارقة الرقمية.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز

MENAFN18012024000110011019ID1107740707

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث