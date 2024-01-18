ولي عهد الشارقة يعيّن مديرين لــ «الزراعة» و«الشارقة الرقمية»

أصدر سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد ونائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، قرار المجلس رقم 3 لسنة 2024 بشأن ترقية وتعيين مدير لدائرة الزراعة والثروة الحيوانية في إمارة الشارقة.

ترقية

ونص القرار على أن يرقى سالم عبدالله ضحي الكعبي مدير إدارة الشؤون البلدية في دائرة شؤون البلديات إلى درجة ((مدير دائرة)) على نظام الوظائف الخاصة في حكومة الشارقة، ويعين مديراً لدائرة الزراعة والثروة الحيوانية في إمارة الشارقة.

قرار

كما أصدر سموه، قرار المجلس رقم 2 لسنة 2024 بشأن ترقية وتعيين مدير لدائرة الشارقة الرقمية.

ونص القرار على أن ترقى المهندسة لمياء عبيد الحصان الشامسي مدير إدارة التطوير الحكومي في الأمانة العامة للمجلس التنفيذي، إلى درجة ((مدير دائرة)) على نظام الوظائف الخاصة في حكومة الشارقة، وتعين مديراً لدائرة الشارقة الرقمية.

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