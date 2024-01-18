محمد الشرقي: الشراكات تحقق تكامل عمل المنشآت الصناعية

شهد سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، توقيع اتفاقية استراتيجية بين مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية، ومنطقة الفجيرة للصناعات البترولية ((فوز))، ومؤسسة الإمارات العامة للبترول ((إمارات)).

وقع الاتفاقية، المهندس علي قاسم المدير العام لمؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية، والكابتن سالم الأفخم المدير العام لمنطقة الفجيرة للصناعات البترولية ((فوز))، والدكتور رحمة بن محمد الشامسي المدير التنفيذي لدائرة مبيعات التجزئة في مؤسسة الإمارات العامة للبترول.

وأكد سمو ولي عهد الفجيرة، أهمية الشراكات الاستراتيجية في تعزيز أهداف التنمية المستدامة، وتحقيق التكامل في منظومة عمل المنشآت الصناعية في إمارة الفجيرة للارتقاء بقطاع النفط والغاز والطاقة وتطويره، وتعزيز مستويات عمله نحو أفضل المخرجات.

وأشار سموه، إلى دعم ومتابعة صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، للمشاريع التنموية الكبرى التي تدعم الأهداف الاستراتيجية لخطة الفجيرة وتحولاتها في أهم القطاعات الحيوية في المرحلة المقبلة، وتواكب رؤية الدولة وتوجهاتها المستقبلية في قطاع الطاقة والصناعة والاستثمار الذي يدعم مؤشراتها في تقارير التنافسية العالمية في هذه القطاعات.

قطاعات

وتهدف الاتفاقية، إلى إطلاق المرحلة الأولى من مشروع توصيل ومد شبكة الغاز إلى المنشآت الصناعية العاملة بإمارة الفجيرة، بهدف تعزيز اعتماد الغاز الطبيعي في قطاعات الصناعة والتجارة والطاقة في الإمارة.

وقال المهندس علي قاسم، إن الاتفاقية ستسهم في دفع النمو الاقتصادي في إمارة الفجيرة، كما تمثل خطوة مهمة في مسيرة مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية نحو التنمية المستدامة لمنح الأولوية للنمو الاقتصادي المستدام في إمارة الفجيرة، تماشياً مع رؤية الدولة وتوجيهاتها للتحول نحو اقتصاد محايد الكربون، موضحاً الأهمية البيئية للاعتماد على الغاز كطاقة نظيفة في تعزيز التنمية المستدامة وتقليل البصمة الكربونية، ودفع عجلة النمو الاقتصادي في إمارة الفجيرة.

ومن جانبه، أكد الكابتن سالم الأفخم، أهمية الغاز الطبيعي للصناعات التعدينية ودوره في دعم الابتكار والبحث والتطوير بما يعزز الاستثمارات في مجال الغاز الطبيعي وتكنولوجيا الغاز المستدامة، وتطوير حلول فعالة من حيث التكلفة ودعم البيئة في مجال استخدام الغاز في الصناعات وتنوع مصادر الطاقة، فضلاً عن دوره في تحفيز الاقتصاد الأخضر، وتعزيز مفهوم الاستدامة البيئية.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز